Anco Jansen tipt Ajax over KKD-parel: "Moeten hem snel ophalen"

Baouf staat in de halve finale van het WK Onder 20 met Marokko. “Dat vind ik echt een schitterend verhaal. In de Keuken Kampioen Divisie vond ik hem dit seizoen al een enorme indruk maken", stelt Jansen in Voetbalpraat van ESPN. “Deze jongen, ook op dit WK, vind ik de beste in de selectie. Ik vind hem zo ongelofelijk goed."

Jansen denkt dat de negentienjarige verdediger wel een stap omhoog kan. “Ik vind hem echt een enorm goede speler. Ik durf wel te zeggen: Nederlandse topclubs moeten hem snel ophalen", oppert de voormalig profvoetballer. "Dit toernooi is gewoon echt een groot toernooi. Die jongen gaat ook bij andere clubs op de radar komen. Ik zie er wel wat in."