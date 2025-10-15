Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Anco Jansen tipt Ajax over KKD-parel: "Moeten hem snel ophalen"

Max
bron: ESPN
Anco Jansen
Anco Jansen Foto: © Pro Shots

Anco Jansen is erg onder de indruk van SC Cambuur-verdediger Ismaël Baouf. De analist tipt de Nederlandse topclubs om snel toe te slaan voor het te laat is. 

Baouf staat in de halve finale van het WK Onder 20 met Marokko. “Dat vind ik echt een schitterend verhaal. In de Keuken Kampioen Divisie vond ik hem dit seizoen al een enorme indruk maken", stelt Jansen in Voetbalpraat van ESPN. “Deze jongen, ook op dit WK, vind ik de beste in de selectie. Ik vind hem zo ongelofelijk goed."

Jansen denkt dat de negentienjarige verdediger wel een stap omhoog kan. “Ik vind hem echt een enorm goede speler. Ik durf wel te zeggen: Nederlandse topclubs moeten hem snel ophalen", oppert de voormalig profvoetballer. "Dit toernooi is gewoon echt een groot toernooi. Die jongen gaat ook bij andere clubs op de radar komen. Ik zie er wel wat in."

