Anco Jansen waarschuwt Ajax: "Kijk naar Roda JC vorig seizoen"

"Ik denk dat Ajax gister zó'n enorme mentale tik heeft gehad, dat zag je tijdens de wedstrijd ook al", blikt hij terug op de website van ESPN. "Ze verliezen van N.E.C., dat dit seizoen in uitwedstrijden een trackrecord heeft van lik-me-reet. Een goed, mentaal sterk, Ajax hoort er gewoon voor te zorgen dat N.E.C. vastgezet wordt op eigen helft", constateert Jansen, die zag dat Ajax achter kwam door een goal van Sontje Hansen.

"Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat iemand van 25 meter de bal erin rost en je op achterstand komt", vervolgt hij. "Maar het zakte daarna als een kaartenhuis in elkaar bij Ajax. Het leek erop alsof ze het een beetje lieten lopen. Het komt nu in de laatste twee wedstrijden aan op mentale weerbaarheid en daarom kies ik voor PSV. Er komen op zo'n moment, vlak voor de eindstreep, krachten los die je de rest van het seizoen niet ziet. Dit is voer voor psychologen. Ik dacht nog: je kan 0-1 verliezen en er drie dagen later gewoon weer staan. Maar na de 0-2 en 0-3 was ik dat gevoel wel kwijt", aldus Jansen.

"Het geeft Ajax niet veel vertrouwen voor de laatste twee wedstrijden. Groningen-uit wordt ineens een hele belangrijke wedstrijd", constateert hij. "Kijk naar Roda JC vorig seizoen. Die staan het hele seizoen bovenaan. Op de een-na-laatste speeldag wanen ze zich zelfs even gepromoveerd. Dan blijkt dat niet zo te zijn en alles stort in. Ajax dacht gister de kampioenswedstrijd te spelen, maar vlak voor de aftrap blijkt ineens dat ze in plaats daarvan nog maar één punt voorstaan op PSV. In plaats van een feestwedstrijd is het ineens een wedstrijd die je móét winnen. Dat doet mentaal wat met je, denk ik", beseft Jansen.