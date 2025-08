Anco Jansen waarschuwt Ajax-verdediger: "Dat komt ook in gevaar"

"Ik vind het heel dubbel. Ik vind het niet fijn om bij een transfer van een speler te zeggen: ik had dit gedaan, of ik had dat gedaan", begint Jansen bij Tekengeld van ESPN. "Maar als je voor 7 jaar kan tekenen in de Premier League, dan is je kostje wel gekocht. Dat is denk ik ook wel heel wat waard. Maar als je kijkt: er komt een WK aan..."

Jansen ziet veel concurrentie voor Hato bij Chelsea. "In principe komt hij in aanmerking voor twee posities bij Chelsea. Ik heb even gekeken: die zijn zeer sterk bezet. Marc Cucurella als linksback, 36 wedstrijden. Nooit geblesseerd, altijd fit", schetst de oud-prof. Ook Levi Colwill komt mogelijk in de pikorde voor Hato.

"Als je dit jaar heel weinig gaat spelen, dan komt je WK waarschijnlijk ook in gevaar. Wat dat betreft vind ik het zonde. Maar goed, je maakt wel gewoon een stap naar een heel grote Premier League-club. Dus het is dubbel", besluit Jansen.