Anco Jansen waarschuwt voor Ajacied: "Als hij zich lekker voelt..."

Zondagmiddag is hét affiche in de Eredivisie natuurlijk FC Twente-Ajax. De Tukkers steken in een uitstekende vorm en wonnen thuis al van regerend landskampioen PSV. Gertjan Verbeek waarschuwt voor overmoed, maar vindt ook niet dat FC Twente zich hoeft in te dekken voor de wedstrijd tegen de Amsterdammers.

"Soms moet je de euforie een beetje temperen, maar je mag ook realistisch zijn", begint Gertjan Verbeek in De Oosttribune van RTV Oost. "Als jij vindt dat je de betere ploeg hebt en dat je stabieler bent, dan mag je dat best zeggen. Spreek je uit. Dan gaan spelers er ook in geloven en dan is er geen twijfel. Als jij vindt dat je thuis van Ajax kunt winnen... En dat vind ik ook, want als je naar de stabiliteit van Ajax kijkt: soms een helft goed, soms een helft minder goed."

"En Ajax is vrij wisselend qua samenstelling", vervolgt hij. "Wij verwachten dat FC Twente met dezelfde elf gaat aantreden, maar bij Ajax heb ik het idee dat er vijf of zes wisselingen kunnen zijn. En dat is ook voor spelers moeilijk. In het verleden vroeg je jezelf af met hoeveel je zou gaan verliezen van Ajax, maar dat echte topelftal hebben ze al jaren niet meer. En dat vind ik nu ook niet."