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Anco Jansen waarschuwt voor Ajacied: "Als hij zich lekker voelt..."

Stefan
Anco Jansen
Anco Jansen Foto: © BSR Agency

Zondagmiddag is hét affiche in de Eredivisie natuurlijk FC Twente-Ajax. De Tukkers steken in een uitstekende vorm en wonnen thuis al van regerend landskampioen PSV. Gertjan Verbeek waarschuwt voor overmoed, maar vindt ook niet dat FC Twente zich hoeft in te dekken voor de wedstrijd tegen de Amsterdammers.

"Soms moet je de euforie een beetje temperen, maar je mag ook realistisch zijn", begint Gertjan Verbeek in De Oosttribune van RTV Oost. "Als jij vindt dat je de betere ploeg hebt en dat je stabieler bent, dan mag je dat best zeggen. Spreek je uit. Dan gaan spelers er ook in geloven en dan is er geen twijfel. Als jij vindt dat je thuis van Ajax kunt winnen... En dat vind ik ook, want als je naar de stabiliteit van Ajax kijkt: soms een helft goed, soms een helft minder goed."

"En Ajax is vrij wisselend qua samenstelling", vervolgt hij. "Wij verwachten dat FC Twente met dezelfde elf gaat aantreden, maar bij Ajax heb ik het idee dat er vijf of zes wisselingen kunnen zijn. En dat is ook voor spelers moeilijk. In het verleden vroeg je jezelf af met hoeveel je zou gaan verliezen van Ajax, maar dat echte topelftal hebben ze al jaren niet meer. En dat vind ik nu ook niet."

"Als je het Ajax van de eerste helft tegen PSV treft... Het is maar de vraag welk Ajax je krijgt. Stel je voor dat die Tolu zich zondag lekker voelt in Enschede. Dan heb je daar een hele kluif aan", reageert Anco Jansen. "Ik neem aan dat ze Ajax geanalyseerd hebben en dan weet je dat je niet met een laag blok moet spelen", gaat Verbeek weer verder. "Zo ver mogelijk van de goal af verdedigen."

"Wil je het publiek meekrijgen, dan moet je Ajax bij de strot pakken. En als iedereen er ook van overtuigd is dat ze daardoor de wedstrijd kunnen winnen en dat geloof ontstaat, dan wordt het voor Ajax een hele lastige wedstrijd", aldus de oud-hoofdtrainer van FC Twente.

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