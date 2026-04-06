Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

De zege van FC Twente in de Johan Cruijff ArenA (1-2) dreunt nog na. In het programma De Oosttribune lieten de analisten geen spaan heel van het huidige Ajax. Hoewel de overwinning van de Tukkers dik verdiend was, schoof de verbazing over het povere niveau in Amsterdam al snel naar de voorgrond.

Tijmen van Wissing, die aanwezig was in het stadion, schetste zijn beeld van de avond. "Ik was in de Johan Cruijff ArenA en dan zie je bij de overige pers van: dat het zo slecht gesteld is met dit Ajax. Dat gevoel had ik ook wel. We halen misschien wat glans weg van de overwinning van FC Twente, die speelden heel goed. Maar dit Ajax, daar is echt wel wat mee aan de hand. Ik zat daar ook op die persconferentie, met die Berghuis. Geweldig hoe hij dat verwoordde." Ook Anco Jansen zag de situatie bij Ajax somber in, al sprak hij wel zijn waardering uit voor Steven Berghuis. "Berghuis vind ik altijd spot on. Ik blijf dat een geweldige speler vinden. Het is ook moeilijk, zo'n seizoen. Met trainerswisselingen, maar ook met spelers die met een bepaalde verwachting binnen komen en het dan niet waarmaken. Je zit nog met een erfenis van Mislintat. Het is lastig."

Volgens Van Wissing werd vooral op het middenveld het verschil gemaakt. "Maar dat je kwalitatief zo minder bent... Dat heeft met de tactiek van FC Twente te maken, FC Twente heeft een beter team. Maar dat middenveld van FC Twente..." Jansen haakte daarop in en wees op de onervarenheid bij Ajax. "Steur en Mokio spelen op posities... Zijn nog heel druk met zichzelf, zijn heel jong, heel talentvol. Eigenlijk zou je daar mensen willen hebben die een beetje sturing kunnen geven aan een toch wel zwalkend elftal. Maar die zijn heel druk met zichzelf. Mokio en Steur moeten bezig zijn met de situatie, maar die zijn dan nog bezig met: Wat moet ik zelf doen? Je man verdedigen, terwijl je eigenlijk je maatje moet helpen."