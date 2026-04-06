Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"
De zege van FC Twente in de Johan Cruijff ArenA (1-2) dreunt nog na. In het programma De Oosttribune lieten de analisten geen spaan heel van het huidige Ajax. Hoewel de overwinning van de Tukkers dik verdiend was, schoof de verbazing over het povere niveau in Amsterdam al snel naar de voorgrond.
Tijmen van Wissing, die aanwezig was in het stadion, schetste zijn beeld van de avond. "Ik was in de Johan Cruijff ArenA en dan zie je bij de overige pers van: dat het zo slecht gesteld is met dit Ajax. Dat gevoel had ik ook wel. We halen misschien wat glans weg van de overwinning van FC Twente, die speelden heel goed. Maar dit Ajax, daar is echt wel wat mee aan de hand. Ik zat daar ook op die persconferentie, met die Berghuis. Geweldig hoe hij dat verwoordde."
Ook Anco Jansen zag de situatie bij Ajax somber in, al sprak hij wel zijn waardering uit voor Steven Berghuis. "Berghuis vind ik altijd spot on. Ik blijf dat een geweldige speler vinden. Het is ook moeilijk, zo'n seizoen. Met trainerswisselingen, maar ook met spelers die met een bepaalde verwachting binnen komen en het dan niet waarmaken. Je zit nog met een erfenis van Mislintat. Het is lastig."
Volgens Van Wissing werd vooral op het middenveld het verschil gemaakt. "Maar dat je kwalitatief zo minder bent... Dat heeft met de tactiek van FC Twente te maken, FC Twente heeft een beter team. Maar dat middenveld van FC Twente..."
Jansen haakte daarop in en wees op de onervarenheid bij Ajax. "Steur en Mokio spelen op posities... Zijn nog heel druk met zichzelf, zijn heel jong, heel talentvol. Eigenlijk zou je daar mensen willen hebben die een beetje sturing kunnen geven aan een toch wel zwalkend elftal. Maar die zijn heel druk met zichzelf. Mokio en Steur moeten bezig zijn met de situatie, maar die zijn dan nog bezig met: Wat moet ik zelf doen? Je man verdedigen, terwijl je eigenlijk je maatje moet helpen."
Van Wissing zag juist dat spelers van Twente de wedstrijd naar zich toetrokken. "Van den Belt speelde heel goed, Hlynsson speelde ook heel goed. Als dat soort jongens gewoon tachtig minuten domineren in de ArenA..."
Volgens Jan van Staa ontbreekt het Ajax vooral aan balans op het middenveld. "FC Twente heeft Zerrouki. Wat heeft Ajax daar dan? Ajax zoekt naar een zes. Henderson hebben ze toen gehad..." Van Wissing vulde aan: "Zet Zerrouki bij Ajax neer. Bij Feyenoord heeft hij het niet gered."
Tot slot richtte Jansen zich ook op de keuzes van de trainer. "Ik vond het ook rare keuzes van García. Op basis van de keuzes die hij maakt, is hij voor mij geen Ajax-trainer. Als jij Edvardsen opstelt... En je brengt Konadu voor Weghorst, terwijl je Dolberg ook nog hebt zitten. De trainer zit er ook pas weer net..."
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"
Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"
Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"
Van Hanegem: "Ajax zou weer aanvallen, alleen ik zie het niet"
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"
Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
Perez doet pijnlijke Ajax-conclusie: "Daar zijn ze kampioen in"
Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
Zerrouki gefocust: "Was al die tijd voortdurend met Ajax bezig"
Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
Zerrouki wijst naar duel Ajax: "Daar komt deze ontlading vandaan"
Mats Rots wijst naar teamgenoot: "Dat helpt wel heel erg"
Godts: "Vraag me af waarom we dat niet 10 keer per wedstrijd doen"
FC Twente kraakt tactiek Ajax: "In de tweede helft ging dat beter"
Kwakman kritisch op 'blind' Ajax-duo: "Ze zien 't gewoon nog niet"
Van den Brom verslaat Ajax: "We hebben vandaag verdiend gewonnen"