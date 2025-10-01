Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

"Ik zie er niets meer in zitten", sprak hij bij VoetbalPraat. "Het is heel lastig. Je hebt als directie twee en een halve maand geleden hiervoor gekozen. Om dan nu al te moeten constateren dat dit een doodlopende weg is, is vrij lastig. Ik zie natuurlijk niet alles, maar de momenten waarop ik ze beoordeel tot nu toe... Ik zie daar niet snel verbetering in komen denk ik", waarschuwt Jansen.

Hij toont zich bovendien kritisch over het feit dat ervaren spelers als Steven Berghuis en Davy Klaassen in de basis staan op het hoogste niveau. "Daar begrijp ik niets van. Hij (Heitinga, red.) blijft daar maar aan vasthouden. In mijn optiek kan het gewoon niet meer. Fysiek kan het echt niet meer op dit niveau", besluit Jansen over de twee routiniers.