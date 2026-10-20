Anco Jansen ziet 'weergaloze speler' bij Ajax: "Raar spelletje"
Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en Anco Jansen was onder de indruk van de ploeg van trainer Michel Sanchez. De voormalig profvoetballer had niet verwacht dat de club uit Amsterdam zo overtuigend zou winnen.
"Ik denk dat heel veel mensen, net als ik, hadden verwacht dat Groningen-uit een hele lastige klus zou worden", vertelt hij op de website van ESPN. Eerder noemde hij Ajax namelijk nog 'hemeltergend slecht' na de nederlaag in de Conference League. "Ik dacht later ook wel 'ben ik niet te streng geweest?'. Maar het was ook dramatisch tegen Hajduk Split, want die eindigen in de Eredivisie echt niet in het linkerrijtje hoor", voorspelt Jansen.
"Maar het is echt heel knap hoe Ajax heeft gereageerd", benadrukt hij. "Als je ziet hoe ze het oppakken, in een lastige uitwedstrijd. Dan zie je ook weer dat voetbal eigenlijk een raar spelletje is, hè? Binnen drie dagen is het compleet anders. Mokio speelde gisteren wel weer weergaloos, hoor. Die begint langzamerhand een beetje onmisbaar te worden bij Ajax", vervolgt Jansen over de talentvolle middenvelder. Mokio nam twee treffers voor zijn rekening. De voetballiefhebber zag ADO Den Haag een dag eerder al met 2-1 winnen van PSV, waardoor het verschil tussen Ajax en PSV nog maar één punt is.
"Als een promovendus wint van de kampioen, moet je het daar natuurlijk over hebben. Maar ze zijn natuurlijk op hun wenken bediend door die rode kaart van Mijnans", benadrukt hij. "Het blijft super knap om van PSV te winnen, maar zonder die rode kaart had PSV natuurlijk 100 procent gewonnen. Maar het is ook niet zo dat ADO nou kans op kans kreeg in de tweede helft. Je mag veel meer verwachten van PSV, ook met tien man. Ik vind het ook niks voor een ploeg van Peter Bosz om te stoppen met voetballen, zodra ze met z'n tienen komen te staan", besluit Jansen kritisch.
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