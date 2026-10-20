Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Anco Jansen ziet 'weergaloze speler' bij Ajax: "Raar spelletje"

Niek
Anco Jansen aan het woord bij ESPN
Anco Jansen aan het woord bij ESPN Foto: © Pro Shots

Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en Anco Jansen was onder de indruk van de ploeg van trainer Michel Sanchez. De voormalig profvoetballer had niet verwacht dat de club uit Amsterdam zo overtuigend zou winnen. 

"Ik denk dat heel veel mensen, net als ik, hadden verwacht dat Groningen-uit een hele lastige klus zou worden", vertelt hij op de website van ESPN. Eerder noemde hij Ajax namelijk nog 'hemeltergend slecht' na de nederlaag in de Conference League. "Ik dacht later ook wel 'ben ik niet te streng geweest?'. Maar het was ook dramatisch tegen Hajduk Split, want die eindigen in de Eredivisie echt niet in het linkerrijtje hoor", voorspelt Jansen. 

"Maar het is echt heel knap hoe Ajax heeft gereageerd", benadrukt hij. "Als je ziet hoe ze het oppakken, in een lastige uitwedstrijd. Dan zie je ook weer dat voetbal eigenlijk een raar spelletje is, hè? Binnen drie dagen is het compleet anders. Mokio speelde gisteren wel weer weergaloos, hoor. Die begint langzamerhand een beetje onmisbaar te worden bij Ajax", vervolgt Jansen over de talentvolle middenvelder. Mokio nam twee treffers voor zijn rekening. De voetballiefhebber zag ADO Den Haag een dag eerder al met 2-1 winnen van PSV, waardoor het verschil tussen Ajax en PSV nog maar één punt is. 

"Als een promovendus wint van de kampioen, moet je het daar natuurlijk over hebben. Maar ze zijn natuurlijk op hun wenken bediend door die rode kaart van Mijnans", benadrukt hij. "Het blijft super knap om van PSV te winnen, maar zonder die rode kaart had PSV natuurlijk 100 procent gewonnen. Maar het is ook niet zo dat ADO nou kans op kans kreeg in de tweede helft. Je mag veel meer verwachten van PSV, ook met tien man. Ik vind het ook niks voor een ploeg van Peter Bosz om te stoppen met voetballen, zodra ze met z'n tienen komen te staan", besluit Jansen kritisch. 

Gerelateerd:
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax

'Ajax biedt transfervrije oud-speler de kans om mee te trainen'

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

0
Thom van Bergen

Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"

0
Sjaak Swart, Simon Tahamata en Tarik Oulida

'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

0
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax biedt transfervrije oud-speler de kans om mee te trainen'

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

Anco Jansen ziet 'weergaloze speler' bij Ajax: "Raar spelletje"

Farioli krijgt Ajax-vraag op persconferentie: "Dat weet ik niet"

Míchel Sánchez reageert op kritiek: "Probeer het te verbeteren"

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

Driessen ziet Higler twee penalty's missen bij FC Groningen - Ajax

Vaessen zorgt met gestopte strafschop voor opvallende statistiek
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws