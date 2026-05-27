Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

Aangeschoven bij Tekengeld van ESPN komen de oud-voetballer Arnold Bruggink en Anco Janssen aan het woord. Zij krijgen de vraag bij welke club uit de top drie zij nu het liefst aan het werk zouden gaan als technisch directeur, mocht dat mogelijk zijn. De meningen lopen uiteen.

Bruggink over werken als technisch directeur bij Ajax, PSV of Feyenoord. "PSV staat er nu het beste voor. Ik denk dat je daar het beste kan zitten, omdat er een ervaren trainer zit die weet hoe het is om technisch directeur te zijn. Ik denk dat dat het prettigste werken is. Dus als je daar technisch directeur zou zijn en je hebt Marcel Brandts en Peter Bosz bij je, dan denk ik dat het daar het fijnste werken is. Daar zou ik me het meest prettigst voelen."

Anco Jansen heeft een hele andere mening. "Ik heb dat bij Ajax, want minder wordt het niet. Je hebt een behoorlijke portemonnee denk ik. Feyenoord heeft de miljoenen van de Champions League binnengehaald, dus de avonturier in mij zegt Ajax", besluit hij.