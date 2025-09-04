'Anderlecht wil Kasper Dolberg vervangen met Eredivisie-spits'

Anderlecht verloor dinsdag Kasper Dolberg aan Ajax en heeft een nieuwe spits nodig. De Belgische club ziet in Shiogai een geschikte kandidaat om die vacature in te vallen. De Japanse aanvaller van NEC begon de eerste wedstrijden op de bank, maar wist al wel twee doelpunten te maken.

Het is sterk de vraag of NEC wil meewerken aan een transfer van Shiogai. De Nijmegenaren hebben niet meer de optie om een vervanger te hallen. In België is de markt nog open tot maandag 8 september.