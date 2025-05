'André Hazes heeft beet bij ex-vriendin van Ajax-voetballer'

Volgens juicekanaal Reality FBI heeft André Hazes een nieuwe liefde gevonden in Noa Braaf. De twee zouden al enige tijd aan het daten zijn en meerdere bronnen bevestigen dat het ‘gezellig’ is tussen de zanger en de blondine, zo meldt Reality FBI op Instagram.

Noa is de dochter van zanger Denny Braaf, bekend van het nummer Bloed, Zweet en Tranen. Hazes en Noa zouden recent zijn gespot en volgens ingewijden speelt er al langer iets tussen de twee. Bronnen melden dat het aanvankelijk nog geheim moest blijven, maar dat de relatie steeds serieuzer wordt.

Opmerkelijk detail: Noa Braaf is de ex-vriendin van voormalig Ajax-verdediger Devyne Rensch. Daarmee lijkt Hazes zich in het rijtje WAGs (Wives and Girlfriends van voetballers) te begeven. Vooralsnog hebben noch Hazes, noch Braaf zelf gereageerd op de geruchten.