André Hazes heeft een relatie met ex-vriendin van Ajax-speler

André Hazes is gelukkig in de liefde. De zanger vertelde donderdag in Shownieuws voor het eerst uitgebreid over zijn nieuwe vriendin Noa Braaf. "Ze is echt een schatje, ze is echt top." Hazes omschrijft Braaf als een "verademing", vanwege haar nuchtere karakter. "Ze is vooral mooi omdat ze zelf niet weet dat ze zo mooi is."