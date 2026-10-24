André Onana betrokken bij zwaar auto-ongeluk en belandt in ziekenhuis
Voormalig Ajax-doelman André Onana is donderdagavond naar het ziekenhuis gebracht na een auto-ongeluk. De keeper van Manchester United, die momenteel op huurbasis uitkomt voor Trabzonspor, was betrokken bij een kettingbotsing na het Europa League-duel met Hearts, dat met 2-0 werd gewonnen.
Onana stond tijdens de volledige wedstrijd onder de lat en hield zijn doel schoon. Trabzonspor boekte mede dankzij een doelpunt van Mohamed Salah een overwinning. Na afloop was Onana onderweg naar huis toen een auto met hoge snelheid achter op zijn voertuig zou zijn gebotst. Door de klap ontstond een kettingbotsing. De dertigjarige doelman werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht korte tijd later alweer naar huis.
Ertugrul Dogan, voorzitter van Trabzonspor, reageerde in de Turkse media op het incident. "Er is niets ernstigs aan de hand, niets kritieks. We wensen hem een spoedig herstel." Onana is in Turkije bezig aan zijn tweede seizoen op huurbasis. Zijn contract bij Manchester United loopt nog tot de zomer van 2028. In 45 officiële wedstrijden voor Trabzonspor hield de Kameroener elf keer de nul. Daartegenover staan 52 tegendoelpunten.
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André Onana betrokken bij zwaar auto-ongeluk en belandt in ziekenhuis
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