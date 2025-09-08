'André Onana gaat inkomen verdubbelen met stap naar Turkse club'

De overstap naar Turkije lijkt voor André Onana financieel zeer lucratief uit te pakken. Volgens The Daily Mail gaat de doelman bij Trabzonspor maar liefst het dubbele verdienen van wat hij nu bij Manchester United opstrijkt.

Onana, die in Engeland de nodige kritiek te verduren kreeg, staat op het punt om Old Trafford tijdelijk te verlaten. Omdat de Turkse transfermarkt nog tot 12 september open is, kan Trabzonspor de 29-jarige keeper alsnog vastleggen.

Om hem te overtuigen, legt de club flink wat geld op tafel. Onana zou naast een fors salaris ook een riante tekenbonus en extra premies krijgen. Details over zijn huidige contract of de precieze bedragen van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Volgens de krant reist Onana dinsdag naar Turkije om de huurtransfer af te ronden. Manchester United ontvangt geen huursom en er is ook geen optie tot koop afgesproken. De verwachting is dat Senne Lammens, deze zomer aangetrokken, de nieuwe eerste doelman van United wordt.