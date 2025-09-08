Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

'André Onana gaat inkomen verdubbelen met stap naar Turkse club'

Amber
bron: Daily Mail
André Onana baalt bij Manchester United
André Onana baalt bij Manchester United Foto: © BSR Agency

De overstap naar Turkije lijkt voor André Onana financieel zeer lucratief uit te pakken. Volgens The Daily Mail gaat de doelman bij Trabzonspor maar liefst het dubbele verdienen van wat hij nu bij Manchester United opstrijkt.

Onana, die in Engeland de nodige kritiek te verduren kreeg, staat op het punt om Old Trafford tijdelijk te verlaten. Omdat de Turkse transfermarkt nog tot 12 september open is, kan Trabzonspor de 29-jarige keeper alsnog vastleggen.

Om hem te overtuigen, legt de club flink wat geld op tafel. Onana zou naast een fors salaris ook een riante tekenbonus en extra premies krijgen. Details over zijn huidige contract of de precieze bedragen van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Volgens de krant reist Onana dinsdag naar Turkije om de huurtransfer af te ronden. Manchester United ontvangt geen huursom en er is ook geen optie tot koop afgesproken. De verwachting is dat Senne Lammens, deze zomer aangetrokken, de nieuwe eerste doelman van United wordt.

Ronald de Boer

Ronald de Boer: "Denk overigens dat er nog steeds muziek in zit"

Jurriën Timber

Jurriën Timber: "Bij Ajax groeit iedere voetballer daarmee op"

Ajax historie & oud-spelers Andre Onana
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
