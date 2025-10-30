'André Onana heeft in Turkije nu al een opmerkelijke bijnaam'

André Onana is in korte tijd uitgegroeid tot een publiekslieveling bij Trabzonspor. Tijdens de laatste wedstrijd tegen Eyüpsor (2-0 winst) scandeerden de fans constant zijn naam. Na afloop plaatste de club op Instagram een veelzeggende bijnaam voor de doelman. De ooit zwaar bekritiseerde keeper, die bij Old Trafford worstelde met fouten, is nu het kloppende hart van Trabzonspor na een reeks indrukwekkende optredens.

Onana verruilde het drukke Manchester voor de rustige omgeving aan de noordkust van Turkije. Zijn transfer naar Trabzonspor kwam voor velen onverwacht, vooral gezien het feit dat de club vorig seizoen op een bescheiden zevende plek eindigde en geen Europees voetbal had.

Sinds zijn komst vorige maand maakt de voormalig Ajacied echter direct indruk. Tegen Eyüpsor hield hij zijn doel schoon met vier cruciale reddingen en een passnauwkeurigheid van 86 procent. De fans scandeerden zijn naam tijdens de hele wedstrijd, terwijl het officiële clubaccount later een opvallende afbeelding deelde waarin Onana werd geprezen als "The Wall".