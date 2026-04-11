'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'

Het Turkse Besiktas overweegt zich komende zomer te versterken met een voormalig speler van Ajax. De club uit Istanbul heeft zijn oog laten vallen op de 30-jarige doelman André Onana.

Dat meldt de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira. Onana wordt momenteel door Manchester United verhuurd aan Trabzonspor. Besiktas zou er echter op mikken om de keeper ook volgend seizoen in de Turkse Süper Lig onder de lat te hebben.

De huidige nummer vier van Turkije toont serieuze interesse in de voormalig Ajax-doelman en hoopt op een zomerse transfer, zo wordt gemeld.