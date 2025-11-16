Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Andries Jonker genoemd voor Ajax: "Dan wordt hij de nieuwe trainer"

Joram
bron: Vandaag Inside
Andries Jonker
Andries Jonker Foto: © BSR Agency

Johan Derksen verwacht dat Andries Jonker een serieuze kandidaat is om trainer van Ajax te worden, mits de Amsterdammers luisteren naar Louis van Gaal. Volgens Derksen zou Jonker de nieuwe hoofdtrainer worden zodra Ajax advies inwint bij Van Gaal.

Jonker vertrok eerder als bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, nadat hij die functie jarenlang had vervuld. Ajax nam onlangs afscheid van John Heitinga als hoofdtrainer. "Als Ajax Louis van Gaal om advies gaat vragen, dan wordt Andries Jonker de nieuwe trainer van Ajax", zo vertelt Derksen bij Vandaag Inside.

"Die adviezen van Van Gaal kun je ook wel door de plee spoelen," voegt hij daaraan toe. Ook Rafael van der Vaart twijfelt wie de club nu zou moeten aanstellen. "Wie zou je nu kiezen? Ik zou het ook niet weten. Het is bizar."

Rafael van der Vaart

Van der Vaart kritisch op Ajax-opleiding: "Weer zo’n knakworst"

0
Johan Derksen

Derksen: "Intern bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol"

0
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Louis van Gaal Johan Derksen Rafael van der Vaart
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
