Andries Jonker genoemd voor Ajax: "Dan wordt hij de nieuwe trainer"

Johan Derksen verwacht dat Andries Jonker een serieuze kandidaat is om trainer van Ajax te worden, mits de Amsterdammers luisteren naar Louis van Gaal. Volgens Derksen zou Jonker de nieuwe hoofdtrainer worden zodra Ajax advies inwint bij Van Gaal.

Jonker vertrok eerder als bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, nadat hij die functie jarenlang had vervuld. Ajax nam onlangs afscheid van John Heitinga als hoofdtrainer. "Als Ajax Louis van Gaal om advies gaat vragen, dan wordt Andries Jonker de nieuwe trainer van Ajax", zo vertelt Derksen bij Vandaag Inside.

"Die adviezen van Van Gaal kun je ook wel door de plee spoelen," voegt hij daaraan toe. Ook Rafael van der Vaart twijfelt wie de club nu zou moeten aanstellen. "Wie zou je nu kiezen? Ik zou het ook niet weten. Het is bizar."