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Andries Jonker ziet trendbreuk bij Ajax: "Dat zijn we niet gewend"

Max
bron: ESPN
Andries Jonker
Andries Jonker Foto: © Pro Shots

Andries Jonker zag dat Ajax deze zomer voor een nieuw beleid koos. Volgens de trainer van MVV is Jordi Cruijff uit op succes op de korte termijn. 

Cruijff haalde deze zomer veel ervaren spelers naar Amsterdam. "Er zijn elf spelers gekomen, en twee jonge jongens. Zeven echt oudere spelers waar geen verkoopwaarde meer aanzit. Dat is dus een keuze voor de korte termijn", stelt Jonker bij ESPN. "Ik kan niet in de boekhouding kijken, maar ik kan wel meedenken. Ik kan me er wel wat bij voorstellen."

Volgens Jonker een behoorlijk breuk met wat men van Ajax gewend is. "Het is niet wat we gewend zijn van Ajax. Er zijn heel weinig Nederlanders, gisteren stonden er twee Nederlanders in de opstelling. Laat staan Amsterdammers. Dus dat is ook heel anders dan het ooit was."

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