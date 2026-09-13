Andries Jonker ziet trendbreuk bij Ajax: "Dat zijn we niet gewend"
Andries Jonker zag dat Ajax deze zomer voor een nieuw beleid koos. Volgens de trainer van MVV is Jordi Cruijff uit op succes op de korte termijn.
Cruijff haalde deze zomer veel ervaren spelers naar Amsterdam. "Er zijn elf spelers gekomen, en twee jonge jongens. Zeven echt oudere spelers waar geen verkoopwaarde meer aanzit. Dat is dus een keuze voor de korte termijn", stelt Jonker bij ESPN. "Ik kan niet in de boekhouding kijken, maar ik kan wel meedenken. Ik kan me er wel wat bij voorstellen."
Volgens Jonker een behoorlijk breuk met wat men van Ajax gewend is. "Het is niet wat we gewend zijn van Ajax. Er zijn heel weinig Nederlanders, gisteren stonden er twee Nederlanders in de opstelling. Laat staan Amsterdammers. Dus dat is ook heel anders dan het ooit was."
Andries Jonker ziet trendbreuk bij Ajax: "Dat zijn we niet gewend"
Tolu enorm populair: "Hij ging ook op de foto met Fortuna-fans"
Hans Kraay jr. lyrisch over Ajacied: "Mijn weekend is al goed"
Hugo Borst prijst openhartige Ajacied: "Dit maakt wel indruk"
Davy Klaassen maakt indruk: "Dat is voetbalintelligentie"
Been geniet van Ajacied: "Die zou ik wel in mijn elftal willen"
Weghorst hoopt op belletje van Xavi: "Ik ben altijd beschikbaar"
Zorgen om voormalig Ajacied Gravenberch: "Een zorgwekkende middag"
Ajax op rapport: meerdere uitblinkers na zege bij Fortuna Sittard
Michel Sanchez blij met Ajax: "Het was echt een teamprestatie"
Kehrer ziet grote mogelijkheden bij Ajax: "Kunnen veel bereiken"
Míchel kiest Dolberg boven Leonardo: "Vroeg om zijn kwaliteiten"
Buijs haalt uit na Ajax-debacle: "Bijna op de tribune zitten"
Brandt verklaart opvallend moment bij Ajax: "Ik was niet blij"
Klaassen nog altijd van belang: dit is waarom: "Duidelijke pre"
Kwakman lyrisch: "Hij is zeker één van de grote parels bij Ajax"
Ajax krijgt loon na werken en verslaat Fortuna Sittard met gemak
Cruijff voorkomt vertrek Ajacied: "Hij wilde me er graag bij houden"
FOTO'S | Rafael van der Vaart en Estavana Polman kopen dikke villa
Ajax-opstelling bekend: Míchel wijzigt op meerdere posities
Ajax start bijzondere samenwerking met internationale voetbalbond
Ajax contracteert Van der Weide: "Bluf en een grote bek hebben"
Ajax sluit samenwerking, deal gaat de club miljoenen opleveren
Vermoedelijke opstelling: Ajax wijzigt op 3 plekken na duel met PSV
Oud-Ajacied verraste Peter Bosz: "Dat soort dingen doet hij dan"
KNVB wil vuurwerk stoppen, maar Noorwegen kiest voor regulering
'Ten Hag vertoonde autistisch gedrag': "Echt een controlfreak"
Bosz: "Louis van Gaal schreeuwde plots: Fout! Ik schrok me kapot"
Jan Boskamp verdedigt Van Bommel: "De reacties waren niet normaal"
Verkuijl openhartig over overlijden vriendin: "Gaat nog niet goed"