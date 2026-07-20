Andriessen: "Bestond al toen Ajax bijna de Champions League won"

Eredivisieclubs die hun pijlen richten op spelers van buiten de Europese Unie, krijgen te maken met strengere regelgeving. Terwijl de roep vanuit de clubs om versoepeling, om internationaal competitief te blijven, groeit, houden de spelersvakbonden vast aan de huidige lijn. Zij vrezen dat het wegnemen van barrières de doodsteek is voor de befaamde Nederlandse jeugdopleidingen.

Voor spelers van buiten de EU gelden in Nederland strenge voorwaarden. Naast sportieve eisen, zoals afkomst uit een land uit de FIFA-top 40 of een interlandstatus, hangt er een fors prijskaartje aan. Voor het seizoen 2026-2027 moet een speler onder de 21 jaar minimaal 315.000 euro per jaar verdienen. Voor spelers van 21 jaar en ouder ligt die grens op circa 630.000 euro. Deze regels zorgen voor een verhitte discussie tussen clubs en sociale partners (FBO, VVCS en ProProf). Namens ProProf laat Ko Andriessen weten dat de vakbonden best bereid zijn tot overleg, maar dat ze zeer kritisch zijn op de wens van clubs om het beleid te versoepelen. "De vakbonden willen altijd meedenken over veranderingen die goed zijn voor het Nederlandse voetbal", stelt Andriessen in Voetbal International. "Als we beter presteren, is dat goed voor iedereen. Ook voor de spelers. Alleen zien wij niet in wat Belgische toestanden gaan bijdragen aan een hogere kwaliteit van het Nederlandse voetbal."

Andriessen wijst naar de buurlanden om zijn punt te verduidelijken. "Momenteel wordt 48 procent van de arbeidsplaatsen in de Eredivisie ingevuld door internationale voetballers. In België gaat het om 63 procent. Wij denken dat het wegnemen van elke barrière voor non-EU-spelers gaat leiden tot lagere investeringen in de opleidingen. Als je voor negentigduizend euro overal goedkope arbeid vandaan kan halen, waarom zou je dan nog gaan opleiden? Juist opleiden is waar het Nederlandse voetbal zich mee onderscheidt en waar uiteindelijk ook het nationale elftal de vruchten van plukt." Sparta-directeur Manfred Laros nuanceert de discussie. Hij benadrukt dat de focus op de jeugd heilig moet blijven, maar ziet ook het belang van een 'mix'. "We hechten in Nederland veel waarde aan jeugdopleidingen en breedtesport, dat moet zo blijven. Supporters associëren zichzelf graag met zelfopgeleide spelers uit de stad of de streek. Ik snap de sociale partners dus wel, maar het gaat om de balans. We willen voldoende zelfopgeleide spelers laten doorstromen, maar tegelijkertijd ook internationaal presteren. Dan kan het soms waardevol zijn om een goede speler van buiten de EU aan te trekken."

De clubs vrezen dat het huidige beleid hen parten speelt in de jacht op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Volgens Andriessen is dat een verkeerde conclusie. "Ten eerste worden de coëfficiëntenscores behaald door topclubs voor wie het non-EU-salaris geen belemmering is. Ook niet voor NEC, dat nu al een aantal Japanners in dienst heeft." De vakbondsman hekelt het feit dat de salarisregeling nu als zondebok wordt aangewezen. "En nu niet de regeling voor non-EU-spelers, die ook al bestond toen we de zesde plek veroverden en Ajax met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt bijna de Champions League won, uitlichten als de sleutel die bepalend is voor de internationale prestaties", benadrukt Andriessen.