Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax bestuur & beleid

Andriessen: "Bestond al toen Ajax bijna de Champions League won"

Amber
bron: Voetbal International
Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Joël Veltman, Hakim Ziyech en Lasse Schöne
Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Joël Veltman, Hakim Ziyech en Lasse Schöne Foto: © Pro Shots

Eredivisieclubs die hun pijlen richten op spelers van buiten de Europese Unie, krijgen te maken met strengere regelgeving. Terwijl de roep vanuit de clubs om versoepeling, om internationaal competitief te blijven, groeit, houden de spelersvakbonden vast aan de huidige lijn. Zij vrezen dat het wegnemen van barrières de doodsteek is voor de befaamde Nederlandse jeugdopleidingen.

Voor spelers van buiten de EU gelden in Nederland strenge voorwaarden. Naast sportieve eisen, zoals afkomst uit een land uit de FIFA-top 40 of een interlandstatus, hangt er een fors prijskaartje aan. Voor het seizoen 2026-2027 moet een speler onder de 21 jaar minimaal 315.000 euro per jaar verdienen. Voor spelers van 21 jaar en ouder ligt die grens op circa 630.000 euro.

Deze regels zorgen voor een verhitte discussie tussen clubs en sociale partners (FBO, VVCS en ProProf). Namens ProProf laat Ko Andriessen weten dat de vakbonden best bereid zijn tot overleg, maar dat ze zeer kritisch zijn op de wens van clubs om het beleid te versoepelen. "De vakbonden willen altijd meedenken over veranderingen die goed zijn voor het Nederlandse voetbal", stelt Andriessen in Voetbal International. "Als we beter presteren, is dat goed voor iedereen. Ook voor de spelers. Alleen zien wij niet in wat Belgische toestanden gaan bijdragen aan een hogere kwaliteit van het Nederlandse voetbal."

Andriessen wijst naar de buurlanden om zijn punt te verduidelijken. "Momenteel wordt 48 procent van de arbeidsplaatsen in de Eredivisie ingevuld door internationale voetballers. In België gaat het om 63 procent. Wij denken dat het wegnemen van elke barrière voor non-EU-spelers gaat leiden tot lagere investeringen in de opleidingen. Als je voor negentigduizend euro overal goedkope arbeid vandaan kan halen, waarom zou je dan nog gaan opleiden? Juist opleiden is waar het Nederlandse voetbal zich mee onderscheidt en waar uiteindelijk ook het nationale elftal de vruchten van plukt."

Sparta-directeur Manfred Laros nuanceert de discussie. Hij benadrukt dat de focus op de jeugd heilig moet blijven, maar ziet ook het belang van een 'mix'. "We hechten in Nederland veel waarde aan jeugdopleidingen en breedtesport, dat moet zo blijven. Supporters associëren zichzelf graag met zelfopgeleide spelers uit de stad of de streek. Ik snap de sociale partners dus wel, maar het gaat om de balans. We willen voldoende zelfopgeleide spelers laten doorstromen, maar tegelijkertijd ook internationaal presteren. Dan kan het soms waardevol zijn om een goede speler van buiten de EU aan te trekken."

De clubs vrezen dat het huidige beleid hen parten speelt in de jacht op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Volgens Andriessen is dat een verkeerde conclusie. "Ten eerste worden de coëfficiëntenscores behaald door topclubs voor wie het non-EU-salaris geen belemmering is. Ook niet voor NEC, dat nu al een aantal Japanners in dienst heeft."

De vakbondsman hekelt het feit dat de salarisregeling nu als zondebok wordt aangewezen. "En nu niet de regeling voor non-EU-spelers, die ook al bestond toen we de zesde plek veroverden en Ajax met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt bijna de Champions League won, uitlichten als de sleutel die bepalend is voor de internationale prestaties", benadrukt Andriessen.

Hij verwijst daarnaast naar een datagedreven rapport van een professor van de Harvard-universiteit, die de oorzaken van de tegenvallende Europese resultaten onderzocht. "Daarin wordt het non-EU-salaris geen enkele keer genoemd als probleem, maar blijken er heel andere oorzaken te zijn voor het verlies van kwaliteit in de Eredivisie. Wat gaan we met dat rapport doen?"

Andriessen besluit met een advies aan de clubs: "In België krijgen de clubs bijvoorbeeld ook een groot belastingvoordeel, waardoor ze spelers hogere nettobedragen kunnen bieden dan in Nederland. In plaats van een lobby bij vakbonden en de overheid over de afschaffing van een regel die opleiden juist stimuleert, denk ik dat clubs zich in de jacht op plek zes beter kunnen concentreren op de diepere oorzaken van het verval, zoals die laatst zijn aangegeven in het uitgebreide Amerikaanse rapport."

Gerelateerd:
Vivianne Miedema

Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Deze bewuste sabotage hield hun natte droom in leven"

0
Lees meer:
Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws