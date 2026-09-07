Andy van der Meijde fileert Ajacied: "Hij kan helemaal niks"

Ajax ging zaterdagavond met 1-3 onderuit tegen PSV. Aanwinst Marcos Leonardo kwam als invaller binnen de lijnen, maar Andy van der Meijde is inmiddels al wel klaar met de Braziliaan die Ajax een enorm miljoenenbedrag heeft gekost.

"Ik vind die Leonardo gewoon een goede speler", begint voormalig voetballer Leo Koswal in de live-uitzending van Bij Andy op de bank. Van der Meijde reageert geïrriteerd. "Ga weg man. Je doet het expres", zegt hij, waarna Koswal hard begint te lachen. "En ik zal het je nog mooier vertellen: die man heeft 20 miljoen euro gekost."

"Dat is een paniekaankoop geweest", gaat Van der Meijde verder. "Om de supporters tevreden te houden. Zo van: 'We halen een spits, een grote naam van 20 miljoen'. Hij kan helemaal niks. Ga toch weg, man. Dat heb je toch gezien?"