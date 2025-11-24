Andy van der Meijde in nieuwe serie: "Dat botst soms weleens"

Andy van der Meijde is sinds afgelopen week op Videoland te zien in de nieuwe realityserie Andy en Melisa, die naar drie jaar terugkeert. De oud-speler van Ajax geeft de kijkers weer een uitgebreid inkijkje in zijn leven met zijn vrouw Melisa Schaufeli en kinderen Nino (19), Lily (13) en Roxy (12).

"Dit seizoen is heel herkenbaar voor veel ouders denk ik", zegt Van der Meijde tegenover De Telegraaf. "Mijn dochters beginnen aardig te puberen en eerlijk gezegd vind ik het echt heel zwaar, die puberteit. Vroeger gingen we overal samen naartoe, nu worden ze steeds zelfstandiger en trekken hun eigen plan. Ze beginnen zelfs al een beetje oog te krijgen voor jongens. Misschien raken de kijkers wel een beetje overprikkeld. Onze familie is een stuiterbal."

Van der Meijde heeft ook nog dochters Purple en Isabella uit een eerdere relatie, maar zij zijn niet te zien in de serie. "Misschien zijn in de volgende serie ook mijn dochters uit Italië te zien, maar ik wil hen niet het idee geven dat het om die serie draait. Het gaat nu goed tussen ons en dat wil ik graag zo houden."

De oud-prof geeft ook een beeld van hoe hij is als vader. "Ik ben best wel streng en van de discipline. Vroeger moest ik zelf gedisciplineerd zijn toen ik in de jeugdopleiding bij Ajax zat. Het was belangrijk om altijd op tijd te zijn", meent hij. "Melisa is wat makkelijker dan ik. Bij mij krijgen ze drie keer een waarschuwing en daarna is het klaar. Dat botst soms weleens en levert discussies op."

Van der Meijde heeft ook nog een pilot opgenomen met Gordon, maar dat programma viel niet in de smaak bij John de Mol. Van der Meijde is zelf wel enthousiast, ondanks dat hij werd bestempeld als 'lachzak'. "Ik ben altijd mezelf, ik ga niet extra leuk doen ofzo. Het was voor mij ook de eerste keer in zo'n format", aldus Van der Meijde, die de pilotaflevering zelf wel op YouTube plaatste. Daar waren wel veel positieve reacties. "Dan zie je maar weer waar mensen aan toe zijn, met zo'n hartverwarmend programma. Er is op dit moment alleen maar gezeik, oorlog in de wereld."