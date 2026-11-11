Andy van der Meijde kraakt opstelling Ajax: "Dit kan toch niet!"
Andy van der Meijde heeft zich flink verbaasd over de keuzes van Ajax-trainer Míchel Sánchez tijdens het uitduel met FC Twente (2-2). De voormalig buitenspeler van de Amsterdammers begrijpt vooral niet waarom Davy Klaassen opnieuw als hangende rechtsbuiten werd opgesteld. Ook de samenstelling van de defensie zorgde bij Van der Meijde voor vraagtekens.
Ajax kampt momenteel met de nodige personele problemen in de voorhoede. Door de blessures van Viktor Tsygankov, Steven Berghuis en Simon Adingra beschikt Sánchez over weinig opties op de rechterflank. De Spaanse oefenmeester kiest daarom regelmatig voor Klaassen als hangende rechtsbuiten. Tegen FC Groningen pakte die keuze nog goed uit, maar tegen FC Twente was Van der Meijde allerminst overtuigd.
"Als je Klaassen als rechtsbuiten hebt staan... Met alle respect, hij is altijd belangrijk geweest, maar zet hem geen rechtsbuiten! Gewoon op het middenveld, achter de spits of zo. Dit kan toch niet! Ook verdedigend moest hij soms terug, dat redt hij niet meer", stelde Van der Meijde in het programma VoetbalTijd.
De oud-Ajacied vindt dat Klaassen veel beter tot zijn recht komt op het middenveld. Volgens hem wordt er op de rechterflank te veel gevraagd van de ervaren middenvelder, zeker wanneer Ajax onder druk komt te staan en er verdedigend moet worden meegeschakeld. Mede-analist René Wagelaar sloot zich volledig aan bij de kritiek.
Toch was de positie van Klaassen niet het enige waar Van der Meijde zich over verbaasde. Ook achterin vond hij de keuzes van Sánchez opmerkelijk. De Ajax-trainer begon tegen FC Twente met twee jonge centrale verdedigers, terwijl Youri Baas op een voor hem minder vertrouwde positie speelde. "Ik vond de opstelling ook best raar. Twee van die jonge centrale verdedigers (Bouwman en Janse, red.) en dan heb je Baas daarvoor spelen. Die heeft daar ook niet zoveel gespeeld en dan ga je tegen een topclub als FC Twente zo spelen. Ik had Daley Blind erop gezet."
Van der Vaart grapt over transfergerucht: "Nooit naar luisteren"
Ajax greep mis bij verdediger (26): "Ze lieten mij niet gaan..."
'Maarten Stekelenburg door vrouw op straat gezet na affaire'
'Mauricio Pochettino wil Ajax-flop naar Manchester United halen'
Julian Brandt twijfelgeval voor Klassieker? "Wordt nog interessant"
Ajax-leden spreken onvrede uit: Jansen en Olde Riekerink geopperd
Joey Kooij onder vuur na interland: "Slechtste in lange tijd"
Drommel wilde perse shirt ruilen met Ajacied: "Het is geweldig!"
Bissouma doet boekje open over Ajacied: "Hij is zo emotioneel"
Maurice Steijn geeft toe: "Heel erg jaloers op Michel Sanchez"
Van der Vaart kritisch na wedstrijd met Ajax Legends: "Schande"
Spaan: "Hij doet sterk denken aan Mokio op een slechte avond"
Sean Steur: "Bij Ajax werd er ook wel iets aan gedaan, maar..."
Sneijder geïrriteerd na legendswedstrijd Ajax: "Dat vind ik niks"
Leon ten Voorde: "Bij Ajax was hij 10 miljoen meer waard geweest"
Marcos Leonardo reageert op transfergeruchten: "Blij met de interesse"
Perez kraakt wedstrijd Ajax Legends: "Het is verschrikkelijk"
Kees Kwakman pleit voor Ajax-speler in Oranje: "Talentvol..."
Ajax krijgt fikse geldboete én voorwaardelijke straf van UEFA
'Oud-Ajacied Misehouy zakt volledig weg in transferwaarde'
Kluivert reageert na Legends duel: "Daar genoot ik het meest van"
Vertonghen volgt Ajax-duo: "Volg hun ontwikkeling van dichtbij"
'Bouwman, Jansen en óók Bounida stijgen gigantisch in transferwaarde'
Gijp: "Als Ajax dat had gedaan, zouden ze een wereldelftal hebben"
'Ter Stegen duikt op bij FC Barcelona, waar keeper zelfs meetraint'
Marko Pantelic geniet van Ajax legende: "Hij was fantastisch"
Schöne geniet van 'grootste schreeuwer' Ajax Legends: "Vaker doen"
Ajax in de clinch met Belastingdienst: "Een onwenselijk effect"
Ajax-iconen geëerd in supportershome: "Ajax heeft mij alles gebracht"
'Ajax Legend' woog 150 kilo: "Mijn gezondheid was in gevaar"