Andy van der Meijde heeft zich flink verbaasd over de keuzes van Ajax-trainer Míchel Sánchez tijdens het uitduel met FC Twente (2-2). De voormalig buitenspeler van de Amsterdammers begrijpt vooral niet waarom Davy Klaassen opnieuw als hangende rechtsbuiten werd opgesteld. Ook de samenstelling van de defensie zorgde bij Van der Meijde voor vraagtekens.

Ajax kampt momenteel met de nodige personele problemen in de voorhoede. Door de blessures van Viktor Tsygankov, Steven Berghuis en Simon Adingra beschikt Sánchez over weinig opties op de rechterflank. De Spaanse oefenmeester kiest daarom regelmatig voor Klaassen als hangende rechtsbuiten. Tegen FC Groningen pakte die keuze nog goed uit, maar tegen FC Twente was Van der Meijde allerminst overtuigd.

"Als je Klaassen als rechtsbuiten hebt staan... Met alle respect, hij is altijd belangrijk geweest, maar zet hem geen rechtsbuiten! Gewoon op het middenveld, achter de spits of zo. Dit kan toch niet! Ook verdedigend moest hij soms terug, dat redt hij niet meer", stelde Van der Meijde in het programma VoetbalTijd.

De oud-Ajacied vindt dat Klaassen veel beter tot zijn recht komt op het middenveld. Volgens hem wordt er op de rechterflank te veel gevraagd van de ervaren middenvelder, zeker wanneer Ajax onder druk komt te staan en er verdedigend moet worden meegeschakeld. Mede-analist René Wagelaar sloot zich volledig aan bij de kritiek.