Andy van der Meijde haalt flink uit: "Ze zijn zó dom bij Ajax..."

Andy van der Meijde kan er nog altijd met zijn verstand niet bij dat Ajax heeft besloten om niet met Ivan Perisic in zee te gaan. De ervaren Kroaat maakt wekelijks indruk in het shirt van PSV.

"Ze zijn zó dom bij Ajax, ik zweer het je... Laten ze Ivan Perisic lopen... Moet je eens kijken hoe belangrijk die gozer is", begint de voormalig vleugelaanvaller in zijn eigen video-item Alles op tafel. "Welke boerenlul heeft die keuze gemaakt? Jeetjemina. Dat is de beste aankoop van PSV."

"Perisic is heel belangrijk geweest dit seizoen. In de Champions League en in de Eredivisie. Dan snap je niet dat ze dat bij Ajax hebben laten gaan. En ze gaan in gesprek over contractverlenging, toch? Heel veel clubs willen hem ook hebben. 36 jaar en topfit", aldus Van der Meijde.