Andy van der Meijde onthult: "Dat was mijn gekste moment bij Ajax"
Andy van der Meijde heeft aan zijn Champions League-debuut met Ajax een nogal bijzondere herinnering overgehouden. De Amsterdammers gingen in Moskou met 1-0 onderuit tegen Spartak, maar de uitslag is niet wat de voormalig voetballer zich vooral herinnert van die avond.
Toen Van der Meijde werd gevraagd naar het gekste dat hij tijdens zijn carrière op een voetbalveld heeft meegemaakt, kwam hij direct met een opmerkelijk antwoord. "Een keer een hond", antwoordt Van der Meijde. Vervolgens legt hij uit wat er precies gebeurde. "Ik heb een keer een hond op het veld zien rennen", vertelt de oud-speler via zijn eigen Instagram-kanaal Scoren met Andy.
Het gebeurde tijdens zijn eerste Champions League-wedstrijd met Ajax. De omstandigheden in Moskou waren bovendien allesbehalve ideaal. "Ik maakte mijn debuut in Moskou met Ajax en dat was in de Champions League geloof ik. Het veld was toen bevroren, het was gewoon min veertien, het was gewoon hard dat veld. Wij speelden toen op normale schoenen, met een maillot aan en een muts op."
Alsof de omstandigheden nog niet bijzonder genoeg waren, verscheen er tijdens de wedstrijd plotseling een hond op het veld. "Ineens kwam er zo'n hond het veld oprennen. Iedereen ging er toen achteraan, dat was het enige echt gekke moment", aldus Van der Meijde.
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Andy van der Meijde onthult: "Dat was mijn gekste moment bij Ajax"
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