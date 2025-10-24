Andy van der Meijde onthult: "Ik heb 11 miljoen euro opgemaakt"

Andy van der Meijde heeft een mooie voetbalcarrière achter de rug. De oud-speler van Ajax kwam uit voor Internazionale, Everton en PSV en speelde daarnaast zeventien keer in het Nederlands elftal. Toch heeft Van der Meijde niet veel geld overgehouden aan zijn loopbaan.

De oud-prof deed in 2013 zelfs mee aan het tv-programma Sterren Dansen op het IJs en dat was niet uit luxe. "Toen moest ik echt, hè. Toen had ik echt geen geld", onthult Van der Meijde in een recente aflevering van Bij Andy in de auto.

Hij had anders nooit meegedaan. "Nee, natuurlijk niet. Maar ik moest toch geld verdienen. Ik moest overleven", aldus Van der Meijde, die miljoenen verdiende als profvoetballer. "Maar ik heb 11 of 12 miljoen euro opgemaakt", verklapt hij. Gast Sofyan Amrabat is verbaasd als hij dat hoort. "Twaalf miljoen? En die heb je helemaal opgemaakt? Tot de laatste cent?", vraagt de middenvelder van Real Betis. "Ja", bevestigt Van der Meijde.