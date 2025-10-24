Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Ajax historie & oud-spelers

Andy van der Meijde onthult: "Ik heb 11 miljoen euro opgemaakt"

Bjorn
bron: Bij Andy in de Auto
Andy van der Meijde met Melisa
Andy van der Meijde met Melisa Foto: © BSR Agency

Andy van der Meijde heeft een mooie voetbalcarrière achter de rug. De oud-speler van Ajax kwam uit voor Internazionale, Everton en PSV en speelde daarnaast zeventien keer in het Nederlands elftal. Toch heeft Van der Meijde niet veel geld overgehouden aan zijn loopbaan.

De oud-prof deed in 2013 zelfs mee aan het tv-programma Sterren Dansen op het IJs en dat was niet uit luxe. "Toen moest ik echt, hè. Toen had ik echt geen geld", onthult Van der Meijde in een recente aflevering van Bij Andy in de auto

Hij had anders nooit meegedaan. "Nee, natuurlijk niet. Maar ik moest toch geld verdienen. Ik moest overleven", aldus Van der Meijde, die miljoenen verdiende als profvoetballer. "Maar ik heb 11 of 12 miljoen euro opgemaakt", verklapt hij. Gast Sofyan Amrabat is verbaasd als hij dat hoort. "Twaalf miljoen? En die heb je helemaal opgemaakt? Tot de laatste cent?", vraagt de middenvelder van Real Betis. "Ja", bevestigt Van der Meijde. 

