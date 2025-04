Andy van der Meijde terug op tv: "Heb mijn mond voorbij gepraat"

Van der Meijde heeft donderdag op Radio 538 bevestigd dat hij in gesprek is over een kookprogramma met Gordon. "We gaan binnenkort filmen. Wij zijn er nu ook uit", zei de oud-international. "We gaan mensen uitnodigen die iets speciaals hebben of iets speciaals hebben meegemaakt. Het is niet alleen maar lachen, er is ook een serieuze kant. Het wordt een soort Life & cooking, met mensen die gaan koken en aanschuiven en dan gaan praten."

SBS6, wat het programma uit moet zenden, heeft de woorden van Van der Meijde inmiddels bevestigd tegenover De Telegraaf. "Het klopt dat we momenteel in gesprek zijn met Gordon en Andy over een programma met beiden." Van der Meijde had tussen 2014 en 2017 al een eigen realitysoap op televisie met zijn partner Melisa Schaufeli. Op YouTube heeft de oud-speler van FC Twente al jaren de serie Bij Andy in de auto, waarin onder meer voetballers te gast zijn. Gordon zat een paar maanden geleden ook bij Van der Meijde in de auto.

Ook Andy & Melisa zijn waarschijnlijk snel weer te zien in een programma. "Ik heb eigenlijk mijn mond een beetje voorbij gepraat", vertelt Van der Meijde. "We zitten in de voorronde van de Champions League zeg maar. We moeten ons eerst bewijzen, dan wordt die goedgekeurd en dan mogen we, volgens mij, bij Videoland op tv. Mijn vrouw had weer een idee en is achter mijn rug om weer bezig geweest met mijn manager. Ze wilde weer heel graag iets maken van ons, dus nu gaan we weer op Videoland. Het is wel bijna zeker hoor."