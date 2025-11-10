AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Andy van der Meijde verbaast zich: "Staat dat in zijn contract?"

Tom
bron: Instagram
Andy van der Meijde met Melisa
Andy van der Meijde met Melisa Foto: © BSR Agency

Andy van der Meijde vraagt zich op Instagram af waarom Oscar Gloukh telkens wordt gewisseld bij Ajax. De middenvelder werd in het duel tegen FC Utrecht wederom naar de kant gehaald. 

Gloukh speelde dit seizoen tot nu toe alleen tegen Olympique Marseille, Galatasaray, FC Twente en sc Heerenveen de volle negentig minuten. In alle andere wedstrijden viel hij in of werd hij naar de kant gehaald.

Van der Meijde vindt er blijkbaar wel iets van. “Staat het in een contract dat Gloukh elke keer moet worden gewisseld?”, vraagt de oud-voetballer zich af op Instagram.  

De Instagram-story van Andy van der Meijde
De Instagram-story van Andy van der Meijde Foto: © Pro Shots
Gerelateerd:
Mika Godts tegen FC Utrecht

Godts niet eens met beslissing: "Moet je ook dat lef hebben"

0
Ron Jans

Ron Jans komt met duidelijk signaal: "Complimenten aan hem"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Andy van der Meijde Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 11 2 19
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd