Het laatste Ajax Nieuws
Andy van der Meijde verbaast zich: "Staat dat in zijn contract?"
Andy van der Meijde met Melisa Foto: © BSR Agency
Andy van der Meijde vraagt zich op Instagram af waarom Oscar Gloukh telkens wordt gewisseld bij Ajax. De middenvelder werd in het duel tegen FC Utrecht wederom naar de kant gehaald.
Gloukh speelde dit seizoen tot nu toe alleen tegen Olympique Marseille, Galatasaray, FC Twente en sc Heerenveen de volle negentig minuten. In alle andere wedstrijden viel hij in of werd hij naar de kant gehaald.
Van der Meijde vindt er blijkbaar wel iets van. “Staat het in een contract dat Gloukh elke keer moet worden gewisseld?”, vraagt de oud-voetballer zich af op Instagram.
De Instagram-story van Andy van der Meijde Foto: © Pro Shots
Laatste nieuws
Andy van der Meijde verbaast zich: "Staat dat in zijn contract?"
Godts niet eens met beslissing: "Moet je ook dat lef hebben"
Ron Jans komt met duidelijk signaal: "Complimenten aan hem"
Brobbey kent droominvalbeurt: "Ik heb op deze goal gewacht"
Weghorst kende 'rotweek': "Voelt als een persoonlijke nederlaag"
Sneijder ziet grote problemen bij Ajax: "Hij stapt niet zomaar uit"
Godts ligt onder vuur in België: "Wie denk je wel dat je bent?"
Ex-Ajax-target vervolgd voor verspreiden kinderporno: "Veel spijt"
FC Utrechter Zechiël reageert op uitspraken van Wout Weghorst
'Verweij noemt naast Overmars nog een tweede kandidaat als TD'
Meer nieuws
Kenneth Perez ziet kwetsbaarheid Ajax: "Iedereen staat te kijken"
Haller scoort tegen Ajax: "Was niet in staat om te genieten"
Taylor: "Ik denk dat we geen slechte wedstrijd spelen vandaag"
Weghorst loopt leeg over arbitrage: "Ik vind dit echt bizar"
VIDEO | FC Utrecht-fysio imiteert Weghorst na afgekeurde goal
Geen schokeffect bij Ajax: ploeg van Grim onderuit tegen FC Utrecht
Been legt schuld niet bij Heitinga: "Deze club is veel zieker"
Perez duidelijk over Ajax: "De spelers moeten een reactie geven"
Grim legt keuzes voor startopstelling uit: "Hij is taakbewust"
Viergever alert tegen Ajax: "Ontslag heeft impact op een groep"
Ouder nieuws
MATCHDAY| Grim wijzigt opstelling op vijf posities tegen FC Utrecht
Twijfels over terugkeer Overmars: "Werken nog slachtoffers bij Ajax"
Kroes onthult: "Waren er bij Farioli, Heitinga en de volgende trainer"
Ajax-target ziet trainersrol niet meer zitten: "Al die ellende"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim verrast met vele wijzigingen
Emre Ünüvar deelt plannen voor de toekomst: "Dat is de droom"
Fred Grim krijgt steun: "Ontbijt of lunch, alles werd verbeterd"
Ajax is vast gewaarschuwd: "Ga ik zondag weer proberen te doen"
Kroes verklaart Henderson-exit: "Stonden met rug tegen de muur"
'Ajax hoopt op een stunt': "Een grote naam zoals Xavi Hernandez"
Video’s
Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"
Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"
Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"
FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"
Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"
"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"
Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"
0 reacties