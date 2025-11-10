Andy van der Meijde verbaast zich: "Staat dat in zijn contract?"

Andy van der Meijde vraagt zich op Instagram af waarom Oscar Gloukh telkens wordt gewisseld bij Ajax. De middenvelder werd in het duel tegen FC Utrecht wederom naar de kant gehaald.

Gloukh speelde dit seizoen tot nu toe alleen tegen Olympique Marseille, Galatasaray, FC Twente en sc Heerenveen de volle negentig minuten. In alle andere wedstrijden viel hij in of werd hij naar de kant gehaald.

Van der Meijde vindt er blijkbaar wel iets van. “Staat het in een contract dat Gloukh elke keer moet worden gewisseld?”, vraagt de oud-voetballer zich af op Instagram.