'Andy van der Meijde zet huis te koop en kan miljoenen verdienen'

Andy en Melisa van der Meijde verrassen opnieuw: nog geen anderhalf jaar nadat ze hun imposante villa in Apeldoorn kochten, staat het huis volgens Bekende Buren alweer te koop.

In september 2024 betaalde het stel € 1.325.000 voor de woning; nu wordt dezelfde villa opnieuw aangeboden voor € 1.850.000. "Als die prijs wordt betaald, levert dat een winst op van bijna een half miljoen euro in iets meer dan twaalf maanden", meldt Bekende Buren.

De villa beslaat 393 m² en heeft een split-level indeling met ruime, lichte leefruimtes. De living en de moderne keuken vormen het hart van het huis, terwijl meerdere slaapkamers en badkamers zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen. "Op de bovenste verdieping ligt een royale slaapkamer met toegang tot een dakterras," aldus het makelaarsbericht.

Onder de woning bevindt zich een uitgebreid souterrain met een verwarmd binnenzwembad inclusief tegenstroominstallatie, een hamam, sauna, douche- en kleedruimte, en een volledig geautomatiseerd technisch systeem. Verder zijn er een bar, een zelfstandige gasten- of au pair-ruimte en een ruime inpandige garage aanwezig.

De woning werd oorspronkelijk gebouwd in 1998 en in 2011 volledig herontworpen door het Belgische designbureau Vlassak Verhulst. In 2025 lieten Andy en Melisa diverse verbeteringen uitvoeren, waaronder nieuw schilderwerk, een vernieuwde meterkast, een uitgebreid camerasysteem en een grootschalige herinrichting van de tuin. Ook zijn er 45 zonnepanelen op het dak, gekoppeld aan een 41 kWh-batterij, waardoor de energiekosten aanzienlijk kunnen worden beperkt.

Waarom Andy en Melisa de woning na zo'n korte periode alweer verkopen, is onbekend. "Mogelijk spelen nieuwe woonplannen of praktische overwegingen een rol," wordt gespeculeerd. Feit blijft dat de woning in korte tijd fors in waarde is gestegen.