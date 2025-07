"Angel di Maria heb ik in die tijd op het bureau gelegd bij Ajax"

Patrick Busby is bij FC Volendam achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. De technisch directeur, die in zijn eerste jaar direct wist te promoveren naar de Eredivisie, kijkt in eerste instantie naar spelers met een Nederlands paspoort.

"Toen in januari 2024 duidelijk werd dat ik technisch directeur zou gaan worden bij FC Volendam, mocht ik van FC Twente achter de schermen alvast een beetje meekijken en het toenmalige bestuur adviseren", blikt hij terug op de website van VI. "Wat moest er in mijn ogen gebeuren om ervoor te zorgen dat het FC Volendam-DNA weer terug kon keren bij de club? In mijn opvatting zaten er te weinig spelers uit het dorp in de selectie en waren er sowieso te weinig Nederlandse spelers aanwezig. Dat hoort bij FC Volendam, vind ik", beseft Busby.

"Maar daarbij moet je ook gewoon realistisch kijken naar hoe de club ervoor staat", vervolgt hij. "Een buitenlandse speler in je selectie: daar komt best veel bij kijken, hè? Ik heb in mijn tijd bij FC Groningen bijvoorbeeld Alexander Sørloth voorgedragen en bij FC Twente Christos Tzolis", blikt hij terug. "Ik was écht overtuigd van die jongens, en zij zijn later ook goed terechtgekomen, maar hebben het hier in Nederland niet gedaan. Waar ligt dat dan aan? Is er geen match geweest met de speelstijl, met de trainer, met het land? Dat is heel moeilijk om te vangen", constateert Busby.

In het verleden was hij jeugdscout bij Ajax. "Daarbij had ik ook wel het gevoel dat mensen me zagen als een talent als scout, dat ik het juiste oog had, om het zo te zeggen", vervolgt hij trots. "Naast het voetbal heb ik nog een andere grote passie en dat is Zuid-Amerika, en dan met name Argentinië.Toen ik na een paar jaar vond dat het als jeugdscout bij Ajax ophield qua groei, heb ik ervoor gekozen om onafhankelijk scout te worden in Zuid-Amerika. In die tijd heb ik Ángel Di María nog op het bureau gelegd bij Ajax, inclusief de bedragen en wat er allemaal geregeld moest worden", aldus Busby.

"Kostte toen zes miljoen euro, geloof ik. Jammer dat de club toen een andere keuze heeft gemaakt, maar zo gaat dat", weet hij. "Als scout ben je adviserend, niet beslissend: dat weet je. Na een jaar of zes, zeven de Zuid-Amerikaanse markt te hebben gevolgd stond ik eens langs het trainingsveld bij Hamburger SV, raakte ik daar in gesprek met wat mensen van de scouting en kreeg ik na het tippen van wat namen een functie bij de club. Vervolgens heb ik nog als scout voor FC Groningen, Brighton & Hove Albion en FC Twente gewerkt, en nu zit ik dan in mijn tweede jaar als technisch directeur van FC Volendam,", besluit Busby.