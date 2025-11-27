Anita aan de slag bij Ajax? "Krijg alle ruimte om dat te doen"

Vurnon Anita stopt met voetballen. Anita speelde voor Ajax, Newcastle United en FC Volendam en zat sinds afgelopen zomer zonder club. Hij wil nu meer tijd spenderen met zijn familie en gaat, wellicht, bij Ajax aan de slag.

"Mijn gezin moet voorop komen in plaats van mezelf. Het wordt ook eens tijd dat ik aan hen denk. Het is mooi geweest, ik ben er goed uitgekomen en superfit", stelt Anita bij NH. Anita speelde naast genoemde clubs ook nog voor Leeds United, Willem II, CSKA Sofia, RKC en Al-Orobah. Afgelopen winter landde hij bij FC Volendam, waar zijn verblijf op niks uitliep.

Momenteel komt Anita uit voor een amateurelftal van Ajax. Een toekomst bij Ajax ziet hij dan ook wel zitten. "Ik heb nog geen idee wat ik wil gaan. Ik ben nog een beetje alles aan het uitproberen om te kijken wat het beste bij me past. Van Ajax krijg ik alle ruimte om dat te doen, dus dat is prettig."