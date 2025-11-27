AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Anita aan de slag bij Ajax? "Krijg alle ruimte om dat te doen"

Rik Engelbertink
bron: NH Nieuws
Vurnon Anita voor FC Volendam
Vurnon Anita voor FC Volendam Foto: © Pro Shots

Vurnon Anita stopt met voetballen. Anita speelde voor Ajax, Newcastle United en FC Volendam en zat sinds afgelopen zomer zonder club. Hij wil nu meer tijd spenderen met zijn familie en gaat, wellicht, bij Ajax aan de slag.

"Mijn gezin moet voorop komen in plaats van mezelf. Het wordt ook eens tijd dat ik aan hen denk. Het is mooi geweest, ik ben er goed uitgekomen en superfit", stelt Anita bij NH. Anita speelde naast genoemde clubs ook nog voor Leeds United, Willem II, CSKA Sofia, RKC en Al-Orobah. Afgelopen winter landde hij bij FC Volendam, waar zijn verblijf op niks uitliep.

Momenteel komt Anita uit voor een amateurelftal van Ajax. Een toekomst bij Ajax ziet hij dan ook wel zitten. "Ik heb nog geen idee wat ik wil gaan. Ik ben nog een beetje alles aan het uitproberen om te kijken wat het beste bij me past. Van Ajax krijg ik alle ruimte om dat te doen, dus dat is prettig."

Gerelateerd:
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Theo Janssen

Janssen enthousiast over td-suggestie: "Niet zo'n gekke gedachte"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Vurnon Anita
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd