'Annekee helemaal uit de kleren na breuk met Matthijs de Ligt'

Annekee Molenaar geniet van een vakantie na haar vermeende breuk met Matthijs de Ligt. Op Instagram deelt ze een reeks foto’s van haar reis, vermoedelijk op de Cycladen. Op de laatste foto poseert ze zonder kleding, wat bij volgers veel aandacht trekt.

Op de beelden is te zien hoe AnneKee geniet van zon, zee en rust. Ze zit op rotsen bij een helderblauwe baai, neemt een duik in het water en drinkt later ontspannen een drankje terwijl ze telefoneert. Ook zijn er foto’s van een zeilboot, een strandpad met palmbomen en een turquoise bikini die in het zand ligt.

Opvallend is dat Matthijs de Ligt de fotoreeks een like gaf, ondanks de berichten over hun breuk. De verdediger van Bayern München blijft geregeld foto’s van zijn vermeende ex-partner liken. Eerder viel op dat hij zo’n 35 berichten van zijn eigen account had verwijderd, waaronder de trouwfoto’s, aldus RealityFBI.

De Ligt en Molenaar trouwden in de zomer van 2024. Ze gaven elkaar een week voor het EK in Duitsland het jawoord in Nederland, tijdens een ceremonie in kleine kring. Een groter feest in het buitenland stond gepland voor juni, maar dat werd geannuleerd vanwege ‘spanningen in de relatie’. Eind juni meldde RealityFBI dat het stel uit elkaar zou gaan, al is dat tot op heden niet bevestigd.