'Annekee Molenaar doorbreekt stilte na breukgeruchten met De Ligt'

De twee stapten in juni 2024 in het huwelijksbootje, vlak voor het EK in Duitsland. Oorspronkelijk was het plan om deze zomer een groot huwelijksfeest in het buitenland te geven, maar dat is enkele weken van tevoren afgeblazen. "Er wordt gesuggereerd dat er spanningen in de relatie spelen", meldde RealityFBI eerder al op sociale media. Volgens het juicekanaal zou De Ligt moeite hebben met het zogenoemde "spiriwiri-gehalte" van Annekee, dochter van voormalig profvoetballer Keje Molenaar.

De verdediger heeft zich zelf nog niet uitgesproken over de situatie, maar plaatste eerder deze zomer wel vakantiefoto's op Instagram, evenals beelden van de start van de voorbereiding bij Manchester United. Op een van de foto’s is hij te zien met zijn broer Wouter en Jip Molenaar, de broer van Annekee.

Ook Annekee heeft nu dus iets van zich laten horen. Ze postte een collage met foto's waarop ze onder meer in de verte staart, sporadisch glimlacht en poseert met vriendinnen. "Veel woorden wil Annekee hier niet aan vuilmaken", schrijft RTL Boulevard. "Ze deelt alleen een reeks foto's, hieronder te zien, met Manchester als locatie. Matthijs is nergens te bekennen op de beelden, maar met de locatie lijkt Annekee wel een signaal af te geven."

Een officiële bevestiging van een breuk is er niet, noch van het stel zelf, noch van hun management. Volgens RealityFBI zouden de foto's die Annekee nu heeft gepost, overigens al in mei zijn gemaakt. Destijds verschenen ze al op het Instagramaccount van haar vriendinnen. "De nieuwe post vormt dan ook voorlopig weinig bewijs", aldus het juicekanaal.