'Annekee Molenaar eindelijk open over breuk met Matthijs de Ligt'

Annekee Molenaar praat voor het eerst in het openbaar over haar stukgelopen huwelijk met voetballer Matthijs de Ligt. Het model is te gast in de eerste aflevering van de nieuwe YouTube-interviewserie Guncle van Robbert Rodenburg. Dat maakte Rodenburg maandag bekend.

In de eerste aflevering gaat Rodenburg uitgebreid met Molenaar in gesprek over de berichtgeving en geruchten rond haar huwelijk met de Nederlandse international. "Voor het eerst uitgebreid over de berichtgeving en geruchten rond haar huwelijk met profvoetballer Matthijs de Ligt", valt te lezen in de aankondiging. De aflevering verschijnt dinsdag.

Molenaar en De Ligt trouwden in de zomer van 2024. Een jaar later ontstonden er geruchten over een mogelijke breuk. De Ligt verwijderde destijds trouwfoto's van zijn Instagram-pagina, terwijl Molenaar haar meisjesnaam weer aannam. De Ligt bevestigde afgelopen zomer vervolgens dat hij een nieuwe relatie heeft en met iemand anders aan het daten is. Molenaar heeft zich tot nu toe nauwelijks publiekelijk uitgelaten over het stuklopen van haar huwelijk. Daar komt dinsdag verandering in.