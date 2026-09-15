AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

AnneKee Molenaar heeft een boekje opengedaan over haar relatiebreuk met voormalig Ajax-speler Matthijs de Ligt. Het 27-jarige model vertelt in de YouTube-serie Gunclu van Robbert Rodenburg over het moeilijke moment om na acht jaar een punt achter de relatie te zetten, terwijl er serieuze trouwplannen waren.

"Het is een pittig jaar geweest. Een jaar met heel veel verandering, maar ook een jaar waar ik heel dankbaar voor ben", vertelt Molenaar. Het stel kwam vorig jaar tot een belangrijke conclusie. "We hebben het al die jaren heel fijn gehad en toch vorig jaar tot de conclusie gekomen dat het er op de romantische manier niet meer is."

Molenaar was in juni 2024 al voor de wet getrouwd met De Ligt en er zou later een groter huwelijksfeest in Italië volgen, maar dat werd plots afgeblazen vanwege 'familieomstandigheden'. Toch was het geen beslissing van de ene op andere dag. Molenaar noemt het 'een hel' om kort voor het geplande huwelijk haar gevoelens onder ogen te zien.

"Ik heb het gevoel dat mensen denken: hoe kan je nou trouwen en een jaar later alweer scheiden", legt de dochter van oud-Ajacied Keje Molenaar uit. "Maar ik heb nergens spijt van. Ik vind het heel belangrijk om het bij mezelf te houden en ik wilde heel graag dat het zou werken. Ik begrijp dat mensen denken: 'Nou, daar moet echt iets zijn gebeurd tussen die twee.' Maar I hate to break it: het is gewoon niet zo."