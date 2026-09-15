AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"
AnneKee Molenaar heeft een boekje opengedaan over haar relatiebreuk met voormalig Ajax-speler Matthijs de Ligt. Het 27-jarige model vertelt in de YouTube-serie Gunclu van Robbert Rodenburg over het moeilijke moment om na acht jaar een punt achter de relatie te zetten, terwijl er serieuze trouwplannen waren.
"Het is een pittig jaar geweest. Een jaar met heel veel verandering, maar ook een jaar waar ik heel dankbaar voor ben", vertelt Molenaar. Het stel kwam vorig jaar tot een belangrijke conclusie. "We hebben het al die jaren heel fijn gehad en toch vorig jaar tot de conclusie gekomen dat het er op de romantische manier niet meer is."
Molenaar was in juni 2024 al voor de wet getrouwd met De Ligt en er zou later een groter huwelijksfeest in Italië volgen, maar dat werd plots afgeblazen vanwege 'familieomstandigheden'. Toch was het geen beslissing van de ene op andere dag. Molenaar noemt het 'een hel' om kort voor het geplande huwelijk haar gevoelens onder ogen te zien.
"Ik heb het gevoel dat mensen denken: hoe kan je nou trouwen en een jaar later alweer scheiden", legt de dochter van oud-Ajacied Keje Molenaar uit. "Maar ik heb nergens spijt van. Ik vind het heel belangrijk om het bij mezelf te houden en ik wilde heel graag dat het zou werken. Ik begrijp dat mensen denken: 'Nou, daar moet echt iets zijn gebeurd tussen die twee.' Maar I hate to break it: het is gewoon niet zo."
Het viel haar wel zwaar. "Door een break-up gaan is sowieso gewoon heel verdrietig en zwaar. Maar wanneer dat gebeurt terwijl er heel veel mensen meekijken, er iets van vinden en ook mensen die je niet kent daar hun mening over delen, maakt dat het nog zwaarder. Vanaf het moment van de breuk werd er ineens wel over mij geschreven. Maar ik ben heel trots op Matthijs en op mezelf, op hoe wij dat het afgelopen jaar hebben gedaan."
Haar vader hielp AnneKee daar ook mee. "Op het moment dat Matthijs en ik zeiden: 'We houden ermee op', kwam mijn vader naar mij toe in Manchester. Mijn vader zei: 'Hier met die telefoon.' Ik heb toen mijn telefoon uitgezet en weggelegd. Echt puur op wilskracht heb ik niets gelezen, nergens op gereageerd en geen telefoontje opgenomen."
Molenaar heeft nog altijd goed contact met De Ligt. "Dat is altijd liefdevol. Dat is het ook altijd geweest. Hij is heel goed bevriend met mijn broers en dat vind ik nog steeds hartverwarmend. Ik ben goed met zijn familie en hij is goed met mijn familie. Ik ben heel dankbaar dat ik mijn hand ervoor in het vuur durf te steken dat mijn familie altijd alleen maar vol lof over hem zal praten. Dat kan ook niet anders", aldus het model, die wel door een zware tijd ging. "Ik had een gebroken hart en ik heb nog nooit grotere pijn meegemaakt dan dat."
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