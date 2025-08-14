AnneKee plaatst veelzeggende emoji onder post van Matthijs de Ligt

Het lijkt erop dat de relatie tussen Matthijs de Ligt en zijn vrouw AnneKee weer in rustiger vaarwater is gekomen. Dat concludeert RealityFBI na een opvallende interactie op Instagram. De verdediger van Manchester United deelde afgelopen weekend drie foto’s, waarop AnneKee reageerde met een hartje.

De Ligt trouwde in de zomer van 2024 met AnneKee, dochter van oud-voetballer Keje Molenaar. Het huwelijk vond een week voor de start van het EK in Duitsland plaats, in besloten kring in Nederland. Een groter feest, gepland voor halverwege juni in het buitenland, werd destijds afgeblazen vanwege ‘spanningen in de relatie’. Volgens RealityFBI zou het huwelijk zelfs op de klippen zijn gelopen.

De Ligt zelf ging niet in op de geruchten, maar plaatste een maand geleden wel vakantiekiekjes en beelden van de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Manchester United. Onder de caption "Holiday ✅ Work mode 🔛" was hij onder meer te zien met zijn broer Wouter en zwager Jip Molenaar.

Ondanks de stilte vanuit het stel en hun management, lijkt er nu een positieve kentering te zijn. De foto’s van De Ligts eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding in Old Trafford kregen een subtiele, maar veelzeggende reactie van AnneKee: één hartje. RealityFBI vat het samen: "Dat ziet er veelbelovend uit."