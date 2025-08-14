Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

AnneKee plaatst veelzeggende emoji onder post van Matthijs de Ligt

Amber
bron: RealityFBI
Annekee Molenaar en Matthijs de Ligt
Annekee Molenaar en Matthijs de Ligt Foto: © BSR Agency

Het lijkt erop dat de relatie tussen Matthijs de Ligt en zijn vrouw AnneKee weer in rustiger vaarwater is gekomen. Dat concludeert RealityFBI na een opvallende interactie op Instagram. De verdediger van Manchester United deelde afgelopen weekend drie foto’s, waarop AnneKee reageerde met een hartje.

De Ligt trouwde in de zomer van 2024 met AnneKee, dochter van oud-voetballer Keje Molenaar. Het huwelijk vond een week voor de start van het EK in Duitsland plaats, in besloten kring in Nederland. Een groter feest, gepland voor halverwege juni in het buitenland, werd destijds afgeblazen vanwege ‘spanningen in de relatie’. Volgens RealityFBI zou het huwelijk zelfs op de klippen zijn gelopen.

De Ligt zelf ging niet in op de geruchten, maar plaatste een maand geleden wel vakantiekiekjes en beelden van de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Manchester United. Onder de caption "Holiday ✅ Work mode 🔛" was hij onder meer te zien met zijn broer Wouter en zwager Jip Molenaar.

Ondanks de stilte vanuit het stel en hun management, lijkt er nu een positieve kentering te zijn. De foto’s van De Ligts eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding in Old Trafford kregen een subtiele, maar veelzeggende reactie van AnneKee: één hartje. RealityFBI vat het samen: "Dat ziet er veelbelovend uit."

Gerelateerd:
Mohamed Ihattaren namens RKC

'Ihattaren hakt knoop door en tekent donderdag bij Eredivisieclub'

0
Anass Salah-Eddine

'Salah-Eddine mag na half jaar alweer vertrekken bij AS Roma'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Matthijs de Ligt
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd