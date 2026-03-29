Anthony Correia geschikt voor Ajax? "Daar is hij zeker klaar voor"
Anthony Correia kan moeiteloos aan de slag bij een topclub in de Eredivisie, zo meent Patrick Brouwer. De aanvaller van SC Telstar is vol lof over zijn trainer.
Hoofdtrainer Correia bezet momenteel de veertiende plek met Telstar. "Hij weet spelers heel goed te enthousiasmeren om te blijven gaan en hij geeft heel veel vertrouwen", zegt Brouwer. "Je kan alles met hem bespreken en daarin is hij alles dan andere trainers. Hij is wel heel positief. Ook al gaat het slecht, is hij ook positief. Daar is hij consequent in."
Tegenstanders kunnen amper een vuist maken tegen Telstar. "Hij geeft ons heel veel vrijheid om wat te doen, zolang je maar keihard werkt en de intensiteit op het veld ziet. Dat zie je ook terug in onze speelstijl. Wij mogen overal lopen, zolang alle posities bezet zijn. Dat zorgt voor heel veel dynamiek en verwarring bij de tegenstander. Soms denk ik ook: waar ben ik nou weer beland in het veld", vertelt Brouwer.
Door het spel van Telstar zou AZ Correia over willen nemen. Brouwer denkt dat ook topclubs geen probleem zullen zijn voor de oefenmeester. "Zeker. Als je kijkt wat hij vorig jaar heeft gedaan en wat we nu aan het doen zijn. Dat is wel een mooi cv en met hoe hij is als persoon en met hoe wij spelen, denk ik dat hij daar zeker klaar voor is."
Anthony Correia geschikt voor Ajax? "Daar is hij zeker klaar voor"
