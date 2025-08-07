Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Anthony Correia 'waarschuwt' Ajax en PSV: "Ik denk twaalf punten"

Niek
Anthony Correia in gesprek met ESPN
Anthony Correia in gesprek met ESPN Foto: © Pro Shots

De Eredivisie gaat komend weekend eindelijk weer beginnen en voor Telstar staat er direct een loodzware uitwedstrijd tegen Ajax op het programma. Trainer Anthony Correia laat weten dat zijn spelers uitkijken naar het duel in de Johan Cruijff Arena. 

“Ik denk dat ik wat spanning ervaar bij ze maar niet dat het de verkeerde kant ingaat", vertelt hij op de website van ESPN. "Er is gretigheid, misschien wel een beetje ongeduld. Het wordt menens. De jongens die moeten starten zijn er klaar voor. Alles uit de kast halen en kijken waar we staan", aldus Correia, die zijn selectie nog niet op volle oorlogssterkte heeft. De oefenmeester wacht op versterkingen, maar toont zich ook realistisch. 

“Ik heb de KNVB gebeld, we mogen vijf keer wisselen. We hebben er zestien die dat kunnen en achttien contractspelers", lacht hij. "Het is leuk om te zien. Iedereen die we inzetten die kunnen het, de een wat langer dan de ander. We kunnen starten zondag, al maken we er soms een dolletje van. Ik heb niet zo veel zorgen hierover. Hopelijk kunnen we ons versterken. We zijn in de breedte niet in staat om klappen op te vangen", aldus Correia, die na Ajax tegen PEC Zwolle, FC Volendam en PSV speelt. "Ik denk twaalf punten. We gaan het zien. We moeten niet zo ver vooruitkijken. Dat heeft geen zin", beseft hij. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ko Itakura

BREAKING | Ajax en 'BMG' rond over Itakura: "Maximaal 12 miljoen"

0
Mike Verweij

Verweij: "Dan bespaart Ajax nog eens bijna acht miljoen euro"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Marciano Vink

Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd