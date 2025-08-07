Anthony Correia 'waarschuwt' Ajax en PSV: "Ik denk twaalf punten"

“Ik denk dat ik wat spanning ervaar bij ze maar niet dat het de verkeerde kant ingaat", vertelt hij op de website van ESPN. "Er is gretigheid, misschien wel een beetje ongeduld. Het wordt menens. De jongens die moeten starten zijn er klaar voor. Alles uit de kast halen en kijken waar we staan", aldus Correia, die zijn selectie nog niet op volle oorlogssterkte heeft. De oefenmeester wacht op versterkingen, maar toont zich ook realistisch.

“Ik heb de KNVB gebeld, we mogen vijf keer wisselen. We hebben er zestien die dat kunnen en achttien contractspelers", lacht hij. "Het is leuk om te zien. Iedereen die we inzetten die kunnen het, de een wat langer dan de ander. We kunnen starten zondag, al maken we er soms een dolletje van. Ik heb niet zo veel zorgen hierover. Hopelijk kunnen we ons versterken. We zijn in de breedte niet in staat om klappen op te vangen", aldus Correia, die na Ajax tegen PEC Zwolle, FC Volendam en PSV speelt. "Ik denk twaalf punten. We gaan het zien. We moeten niet zo ver vooruitkijken. Dat heeft geen zin", beseft hij.