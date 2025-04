Antony dankt Erik ten Hag: "Dat neem ik hem totaal niet kwalijk"

Na een lastige periode heeft Antony zowel zijn vorm als geluk weer teruggevonden bij het Spaanse Real Betis. In gesprek met ESPN spreekt hij over deze periode.

"Ik heb het plezier in voetbal teruggevonden”, begint Antony. “Na een lastige tijd ben ik weer echt van het voetbal gaan houden. Elke training, elke wedstrijd beleef ik weer met passie, met dezelfde beleving die ik had toen ik een kind was.” De overstap naar Betis is een goede zet gebleken. “Ik was voorbereid op deze kans. Fysiek was ik topfit, maar het belangrijkste was dat ik mentaal sterk was. Als je hoofd niet goed zit, maakt talent weinig uit.”

In Engeland raakte Antony verwikkeld in een persoonlijke crisis. Hij werd beschuldigd van mishandeling door zijn ex-vriendin. “Het was heel zwaar”, begint de dribbelaar. “Niet alleen voor mij, maar voor mijn hele familie. Je wordt beschuldigd van iets wat je niet hebt gedaan. Je verliest je plek bij United, je wordt uit de Seleção gezet... Alles wat je hebt opgebouwd lijkt ineens op het spel te staan. Maar God is rechtvaardig. Het is voorbij en nu focus ik me op mijn geluk, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat is wat echt telt.

In die periode speelde hij onder Erik ten Hag, waar geen wrok voor voelt. “Ik ben hem heel erg dankbaar. Hij heeft me altijd geholpen in Nederland, maar ook in Engeland, ook al kreeg ik daar niet de kansen die ik gewild had. Dat zijn keuzes van de coach en dat neem ik Ten Hag totaal niet kwalijk. Integendeel; ik ben zo dankbaar voor alles wat hij allemaal voor mij heeft gedaan en voor alle mooie gesprekken", besluit hij.