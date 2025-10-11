Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Antifa roept op tot 'linkse sfeeracties' in Nederlandse stadions

Amber
Nederlandse vlaggen in een stadion
Nederlandse vlaggen in een stadion Foto: © Pro Shots

De linkse actiegroep Antifa heeft via Facebook opgeroepen tot ‘linkse sfeeracties’ in Nederlandse voetbalstadions. Daarnaast vindt de organisatie dat Nederlandse vlaggen verboden moeten worden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Volgens Antifa wordt het rood-wit-blauw 'misbruikt voor nationalistische en extreemrechtse doeleinden'. "Wij zouden in de Nederlandse stadions eveneens linkse sfeeracties willen zien en daarnaast Nederlandse vlaggen uit alle stadions weren, omdat de vlag wordt misbruikt voor nationalisme en rechts-extremisme", schrijft de actiegroep op sociale media.

De oproep komt op een moment dat Nederlandse fans steeds vaker de nationale vlag tonen in stadions, onder meer als reactie op de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Eerder riep SC Cambuur zijn supporters al op om de Nederlandse vlag thuis te laten en politiek en voetbal gescheiden te houden. Antifa noemt dat 'een eerste stap in de goede richting'. "Hoewel de supporters er nog geen gehoor aan hebben gegeven, vermoeden wij dat er een zekere aanlooptijd nodig is."

Antifa verwijst in haar bericht naar voorbeelden uit Duitsland, waar volgens hen een 'meer open en inclusieve sfeer' heerst in de voetbalcultuur. "Er hangen ook spandoeken met teksten zoals ‘Refugees Welcome’ en in het stadion van St. Pauli zijn structureel ANTIFA-vlaggen te zien", aldus de organisatie.

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
