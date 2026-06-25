'Anton Gaaei kan Ajax verlaten na interesse van Italiaanse club'

Sassuolo heeft de komst van Anton Gaaei nog altijd niet uit het hoofd gezet. Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio wil de Serie A-club deze zomer een nieuwe poging wagen om de rechtsback van Ajax over te nemen.

De belangstelling van Sassuolo is niet nieuw. Ook tijdens de afgelopen winterse transferperiode stond Gaaei al op het verlanglijstje van de Italiaanse club. Of er destijds daadwerkelijk een bod is uitgebracht, is niet bekend.

Volgens Di Marzio is de interesse inmiddels weer volledig opgelaaid. "Ze doen er alles aan om hem binnen te halen", meldt de transferjournalist. Of Ajax en de entourage van Gaaei al in gesprek zijn met Sassuolo, is vooralsnog onduidelijk.

Gaaei verruilde Viborg in de zomer van 2023 voor Ajax, dat ongeveer 4,5 miljoen euro betaalde voor de Deense vleugelverdediger. De 23-jarige back ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2028.