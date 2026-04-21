Anton Gaaei krijgt compliment: "Ik ben een liefhebber van hem"

Anton Gaaei aan de bal Foto: © BSR Agency

Ajax staat na dertig competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie, maar Henk Spaan ziet wel een aantal lichtpuntjes bij de club uit Amsterdam. De voetballiefhebber is dit seizoen onder de indruk van Youri Baas. 

"Hij is de beste speler dit seizoen. Hij is zó stabiel", vertelt hij in de podcast Branie. "Per wedstrijd heeft hij één of twee goede diepe ballen. Hij kan spelers vrijmaken. Misschien dat hij de laatste tijd iets minder grip heeft op aanvallers van de tegenpartij of dat hij er in de lucht weleens naast zit, maar ik vind hem een hele stabiele voorstopper", vervolgt Spaan, die ook een lans breekt voor rechtsback Anton Gaaei. 

"Ik ben een liefhebber van Gaaei. Soms heeft hij pech met een voorzet of een schot. De bal verdwijnt dan in de derde ring", erkent hij. "Ik vind Gaaei onderschat. Dan zeggen ze altijd: ja, maar verdedigend… Er is iets veranderd met backs. Dat zeiden ze bij Liverpool over Alexander-Arnold ook. Het zegt me niks dat Gaaei eventueel niet zo goed kan verdedigen. Ik vind het raar dat iedereen er maar van uitgaat dat hij verkocht moet worden", besluit Spaan. 

