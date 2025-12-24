'Anton Gaaei op weg naar uitgang': "Precies het juiste moment"

AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Arthur
bron: Voetbal4U.com
Anton Gaaei bij Denemarken
Anton Gaaei bij Denemarken Foto: © Pro Shots

Anton Gaaei kan deze winter mogelijk vertrekken bij Ajax. De 23-jarige Deense rechtsback staat in de belangstelling van zowel FC Kopenhagen als Lazio Roma, melden diverse media vandaag, waaronder Voetbal4u.com.

"Hij gaat naar FC Kopenhagen, als Ajax hem wil verkopen", zegt Kenneth Emil Petersen, voetbalexpert bij de Deense tak van Viaplay. "Ze zoeken een rechtsback. Dit is een kans die precies op het juiste moment komt." FC Kopenhagen kampt al sinds oktober met problemen op de rechtsbackpositie, nadat Rodrigo Huesca uitviel met een zware knieblessure in de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag.

Ook het Italiaanse Lazio toont interesse in Gaaei. Volgens Corriere Dello Sport zijn er versterkingen nodig op rechts, mocht Adam Marusic zijn contract niet verlengen en nog onduidelijk is hoe de situatie rond Manuel Lazzari zich ontwikkelt. "Aan de rechterkant was Anton Gaaei van Ajax favoriet, een 23-jarige Deen met een geschatte waarde van 10 miljoen euro."

Ajax lijkt bereid om mee te werken aan een wintertransfer. Gaaei maakte in 2023 voor 4,5 miljoen euro de overstap naar Ajax vanuit Viborg. Afgelopen zomer was er al interesse van onder andere het Franse Paris FC, dat naar verluidt zes miljoen euro wilde betalen voor de vleugelverdediger.

