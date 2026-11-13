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Anton Gaaei op weg terug: "Hoop fit te zijn voor die wedstrijd"

Max
bron: AT5
Anton Gaaei samen met Míchel
Anton Gaaei samen met Míchel Foto: © Pro Shots

Anton Gaaei hoopt snel weer zijn rentree te maken. De rechtsback van Ajax doet weer mee met de groepstraining. 

Gaaei kwam sinds september niet meer in actie door blessureleed, maar staat inmiddels weer op het trainingsveld. "Ik ben snel weer terug. Sinds een paar dagen train ik weer mee met het team. Het gaat echt goed", vertelt hij aan AT5

De Deen hoopt later deze maand in actie te kunnen komen in De Klassieker. "Ik hoop fit te zijn voor die wedstrijd. Het is altijd mooi om tegen Feyenoord te spelen. Dat zijn de mooiste wedstrijden in een Ajax-shirt", beseft hij. 

Gaaei speelt inmiddels al meer dan drie jaar in Amsterdam en dat gaat met vallen en opstaan. "Ik probeer gewoon mijn best te doen tijdens elke wedstrijd die ik speel. Natuurlijk speel je soms een minder goede wedstrijd, maar ik probeer gewoon elke keer dat ik het veld op stap mijn teamgenoten te helpen en om het goed te doen. Natuurlijk probeer ik ook de fans blij te maken."

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