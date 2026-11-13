Anton Gaaei op weg terug: "Hoop fit te zijn voor die wedstrijd"

Gaaei kwam sinds september niet meer in actie door blessureleed, maar staat inmiddels weer op het trainingsveld. "Ik ben snel weer terug. Sinds een paar dagen train ik weer mee met het team. Het gaat echt goed", vertelt hij aan AT5.

De Deen hoopt later deze maand in actie te kunnen komen in De Klassieker. "Ik hoop fit te zijn voor die wedstrijd. Het is altijd mooi om tegen Feyenoord te spelen. Dat zijn de mooiste wedstrijden in een Ajax-shirt", beseft hij.