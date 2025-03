Anton Gaaei schuldbewust: "Het zag er vreselijk uit, ik ben boos"

Gaaei was na afloop schuldbewust. "Het was een goede goal, maar daar denk ik niet echt aan. Ik heb mijn team teleurgesteld en daar moet ik van leren", reageerde de verdediger bij ESPN. Hij raakte Zico Buurmeester niet bewust, benadrukt Gaaei. "Ik probeerde de bal te spelen. Hij kwam achter me vandaan en ik had hem niet gezien."

Wel beseft hij dat hij anders had moeten handelen. "Ik moet hier op mijn voeten blijven staan. Dan kan ik het duel winnen. Ik snap de beslissing. Ik raak de bal, maar ook de man. Het zag er vreselijk uit. Ik ben boos op mezelf", zo klinkt het.