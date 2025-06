Anton Gaaei trots na mijlpaal: "Dit was echt een jongensdroom"

Gaaei gaat met Denemarken Onder 21 naar het EK in Slowakije, maar maakte dinsdag nog even zijn debuut voor de hoofdmacht. "Debuteren was echt een jongensdroom waar ik lange tijd voor heb gewerkt. Het was een geweldig moment om langs de zijlijn te staan en erin te komen", reageert hij na afloop in Tipsbladet. "Het is één van de grootste dingen die je kan bereiken in het voetbal."

Ook bondscoach Brian Riemer was erg te spreken over het optreden van de jonge Ajax-verdediger. "Hij heeft heel veel gewonnen op het trainingsveld. Hij heeft echt geleverd en dat zorgde bij mij voor een kalm gevoel", legt de oefenmeester uit. "De kwaliteiten op de trainingen zijn zó hoog, maar hij deed het uitstekend."