Anton Gaaei hoopt snel zijn rentree te kunnen maken bij Ajax. De Deense rechtsback traint inmiddels weer mee met de groep en werkt aan zijn terugkeer op het veld. Dat vertelt hij in een item van AT5, waarin hij een bijzondere ontmoeting heeft met een fan.

Gaaei ontmoet in het item Ajax-supporter Bram van Brummelen. Die is een groot fan van de Deense verdediger en liet zelfs een tatoeage met zijn naam zetten. "Ik was voor iets anders bij de tattooshop. Toen bedacht ik me: hoe vet is het om een tattoo van Anton Gaaei te zetten? Tot nu toe is hij heel origineel en ik denk dat dat ook de bedoeling van een tattoo is", vertelt Van Brummelen.

Wanneer Gaaei de tatoeage te zien krijgt, reageert hij verbaasd. "That’s crazy", zegt de rechtsback. "Ik heb geen tattoos, maar als ik er ooit een neem, dan wordt dat er een die echt iets voor me betekent. Het is best bijzonder dat een Ajax-fan mijn naam heeft getatoeëerd. Sommigen zijn fan van me en anderen haten me. Het is een eer dat iemand dit doet."