'Anton Gaaei ziet eigen transferwaarde een flink stuk dalen'
Anton Gaaei kende met Ajax een teleurstellend seizoen. Dat is ook terug te zien aan zijn transferwaarde.
Transfermarkt schat de huidige transferwaarde van de rechtsback namelijk in op 5 miljoen euro. Afgelopen december was het ook al die 5 miljoen, maar vorige zomer was dit nog een stuk hoger: 7 miljoen euro.
Afgelopen seizoen kwam hij tot 39 duels voor de hoofdmacht van Ajax. Hierin maakte hij 3 goals en gaf hij 5 assists. Gaaei heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2028.
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