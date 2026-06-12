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'Anton Gaaei ziet eigen transferwaarde een flink stuk dalen'

Gijs Kila
bron: Transfermarkt
Anton Gaaei
Anton Gaaei Foto: © MTB-Photo

Anton Gaaei kende met Ajax een teleurstellend seizoen. Dat is ook terug te zien aan zijn transferwaarde.

Transfermarkt schat de huidige transferwaarde van de rechtsback namelijk in op 5 miljoen euro. Afgelopen december was het ook al die 5 miljoen, maar vorige zomer was dit nog een stuk hoger: 7 miljoen euro.

Afgelopen seizoen kwam hij tot 39 duels voor de hoofdmacht van Ajax. Hierin maakte hij 3 goals en gaf hij 5 assists. Gaaei heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2028.

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