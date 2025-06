'Anton Gaaei ziet transferwaarde na sterk seizoen wederom stijgen'

Na een lastig eerste seizoen in Amsterdam heeft verdediger Anton Gaaei zich sterk herpakt. In het overgrote deel van de wedstrijden kon de Deen rekenen op een basisplek.

Die goede prestaties zijn ook terug te zien in zijn transferwaarde, berekend door Transfermarkt.nl. Waar Gaaei een half jaar geleden nog zo'n 3,5 miljoen euro waard was, is dat inmiddels verdubbeld tot 7 miljoen euro.

Gaaei kwam in 2023 voor 4,5 miljoen over van Viborg FF. In Amsterdam beschikt de 22-jarige verdediger nog over een contract tot medio 2028.