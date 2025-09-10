Antoni Milambo vertrok bij Feyenoord: "Een Ajax-speler belde me"

Antoni Milambo maakte al eerder zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord, maar pas vorig seizoen beleefde hij echt zijn doorbraak. Toch besloot de jonge middenvelder niet nog een jaar in Rotterdam te blijven om zich verder te ontwikkelen. In plaats daarvan koos hij voor een transfer naar Brentford. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt hij die keuze uit.

Bij zijn nieuwe club trof Milambo in eerste instantie Yoane Wissa, met wie hij de Congolese roots deelt. Dat gaf hem steun bij zijn overstap, al was die band van korte duur. Wissa vertrok namelijk naar Newcastle United. "Dat was natuurlijk wel jammer. Toch ben ik blij met ons contact. Hij was ook een van de eersten die ik het vertelde toen het rond was", vertelt Milambo.

In Londen kwam hij daarnaast een andere grote naam tegen: voormalig Ajacied Jordan Henderson. Milambo is duidelijk onder de indruk van de Engelsman. "Een Ajax-speler belde me al om te zeggen dat hij waarschijnlijk mijn teamgenoot werd bij Brentford. Even later stond-ie ineens in hetzelfde hotel. Toen ben ik meteen op de foto gegaan. Ik zie nu waarom iedereen hem als leider ziet. Hij is een voorbeeld in passie en mentaliteit."

Zijn debuut in de Premier League verliep minder succesvol. Brentford keek halverwege de wedstrijd al tegen een 3-0 achterstand aan en Milambo werd voortijdig naar de kant gehaald. "Dat ging eigenlijk niet zo goed. Halverwege stond het 3-0 en werd ik gewisseld. Dat is niet waar je op hoopt. Spanning? Nee, daar had ik geen last van. Als team deden we het niet goed", blikt hij terug. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan. "Ik heb veel zelfvertrouwen en weet zeker dat ik dit niveau aankan. Ik wil zo snel mogelijk basisspeler worden en zo veel mogelijk betekenen voor Brentford."