Antonia moest weg bij Ajax: "Hoorde bij beste spelers van het land"

Jarchinio Antonia wil duidelijk maken dat het geen schande is om van Ajax naar een andere club in het betaalde voetbal te verkassen. De buitenspeler kreeg bij Ajax geen contract aangeboden en koos daarom voor een transfer naar ADO Den Haag.

Antonia doorliep tussen 2000 en 2009 de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok vlak voordat hij de overstap naar Jong Ajax kon maken. "Je moest met een contract naar Jong", vertelt hij in de podcast Scoren Zonder Bal. "Aan het einde van het seizoen kreeg ik, ondanks dat ze tevreden waren, te horen dat ik geen contract kreeg. Er stonden op dat moment te veel buitenspelers onder contract bij Ajax. Ik speelde destijds in Nederlandse jeugdelftallen, en dan hoor je bij de beste spelers van het land, maar ik kreeg geen contract."

Tijdens zijn tijd bij Ajax kwam Antonia uit tegen spelers als Daley Blind, Sergio Padt, Aras Özbiliz, Marvin Zeegelaar, Johan Kappelhof, Danilo Sousa Campos, de zoon van Wamberto, en Ben Rienstra. "Heel veel jongens hebben het betaald voetbal gehaald. Ik heb de stap durven zetten om lager te gaan spelen. Veel jongens op die leeftijd zien het als een schande om van Ajax naar bijvoorbeeld ADO te gaan. Heel vaak, zeker in onze cultuur, wordt dat gezien als een stap terug of degradatie."