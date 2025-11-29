Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Antonia moest weg bij Ajax: "Hoorde bij beste spelers van het land"

Arthur
bron: Scoren Zonder Bal
Jarchinio Antonia bij FC Groningen
Jarchinio Antonia bij FC Groningen Foto: © Orange Pictures

Jarchinio Antonia wil duidelijk maken dat het geen schande is om van Ajax naar een andere club in het betaalde voetbal te verkassen. De buitenspeler kreeg bij Ajax geen contract aangeboden en koos daarom voor een transfer naar ADO Den Haag.

Antonia doorliep tussen 2000 en 2009 de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok vlak voordat hij de overstap naar Jong Ajax kon maken. "Je moest met een contract naar Jong", vertelt hij in de podcast Scoren Zonder Bal. "Aan het einde van het seizoen kreeg ik, ondanks dat ze tevreden waren, te horen dat ik geen contract kreeg. Er stonden op dat moment te veel buitenspelers onder contract bij Ajax. Ik speelde destijds in Nederlandse jeugdelftallen, en dan hoor je bij de beste spelers van het land, maar ik kreeg geen contract."

Tijdens zijn tijd bij Ajax kwam Antonia uit tegen spelers als Daley Blind, Sergio Padt, Aras Özbiliz, Marvin Zeegelaar, Johan Kappelhof, Danilo Sousa Campos, de zoon van Wamberto, en Ben Rienstra. "Heel veel jongens hebben het betaald voetbal gehaald. Ik heb de stap durven zetten om lager te gaan spelen. Veel jongens op die leeftijd zien het als een schande om van Ajax naar bijvoorbeeld ADO te gaan. Heel vaak, zeker in onze cultuur, wordt dat gezien als een stap terug of degradatie."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagavond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Thijmen Blokzijl en Dies Janse

Janse 'gepest' bij FC Groningen: "Nu die wedstrijd eraan komt..."

0
Hans Nijland in het stadion van FC Groningen

Hans Nijland kijkt naar Ajax: "Dat vind ik ongelofelijk triest"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd