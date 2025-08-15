Antonio Conte laat oud-Ajacied 90 minuten op de bank in oefenduel

De vleugelaanvaller vertrok deze zomer bij PSV en koos voor het Italiaanse avontuur bij de kampioen van de Serie A. Tegen de Griekse grootmacht (2-1 overwinning) bleef hij dus anderhalf uur lang op de bank zitten, al is dat volgens TV8 niet helemaal voor niets. Lang zou namelijk last hebben van een spierblessure.

Volgens de zender zou de blessure van Lang niet ernstig zijn, maar zou Conte geen risico willen nemen met de aankoop van zo'n 35 miljoen euro. Het overige gedeelte van de voorbereiding kwam de aanvaller geregeld in actie en de Italiaanse hoofdtrainer zou Lang dan ook willen klaarstomen voor de start van de competitie. Volgende week zaterdag is Sassuolo de tegenstander.