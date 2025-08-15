Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Ajax historie & oud-spelers

Antonio Conte laat oud-Ajacied 90 minuten op de bank in oefenduel

Stefan
Antonio Conte
Antonio Conte Foto: © BSR Agency

Antonio Conte heeft donderdagmiddag tijdens het oefenduel tussen Napoli en Olympiakos geen beroep gedaan op Noa Lang. De voormalig Ajacied bleef maar liefst 90 minuten lang op de bank zitten.

De vleugelaanvaller vertrok deze zomer bij PSV en koos voor het Italiaanse avontuur bij de kampioen van de Serie A. Tegen de Griekse grootmacht (2-1 overwinning) bleef hij dus anderhalf uur lang op de bank zitten, al is dat volgens TV8 niet helemaal voor niets. Lang zou namelijk last hebben van een spierblessure.

Volgens de zender zou de blessure van Lang niet ernstig zijn, maar zou Conte geen risico willen nemen met de aankoop van zo'n 35 miljoen euro. Het overige gedeelte van de voorbereiding kwam de aanvaller geregeld in actie en de Italiaanse hoofdtrainer zou Lang dan ook willen klaarstomen voor de start van de competitie. Volgende week zaterdag is Sassuolo de tegenstander.

John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga haakt in op geruchten: "Er zijn meerdere nummers zes"

Sontje Hansen

Sontje Hansen neemt afscheid: "Ik dacht: waar ben ik nou beland?"

Ajax historie & oud-spelers Noa Lang
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

